Салюты обернулись огнем: Бруклинский мост вспыхнул во время праздника (фото)

Пожар на мосту / © Associated Press

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На участке Бруклинского моста в Нью-Йорке вспыхнул огонь из-за фейерверков, запущенных из конструкции во время празднования Дня независимости США.

Об этом пишет New York Post.

«Пламя вспыхнуло на Бруклинском мосту, когда с него запускали фейерверки во время праздничного шоу», — отмечают журналисты.

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По данным издания, пламя было потушено в течение минуты. Пока неизвестно, получила ли конструкция повреждение.

Во время празднования загорелся мост / © Associated Press

Бруклинский мост — один из старейших висячих мостов в США, его открыли в 1883 году. Он объединяет районы Манхэттен и Бруклин и является памятником Нью-Йорка. Ежегодно 4 июля в американских городах происходят массовые фейерверки, но подобные инциденты случаются редко из-за строгих мер безопасности при обращении с пиротехникой.

Напомним, в Вашингтоне, где должны были состояться главные торжества, атмосферу празднования омрачает рекордная жара. Организаторы традиционного парада ко Дню независимости сообщили об его отмене из-за экстремально высоких температур.

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