Сам возвращался на базу: в тайге на Урале затерялся 9-летний мальчик

Мальчик вместе с отцом участвовал в восхождении на Уральский хребет.

В российской Свердловской области в тайге потерялся 9-летний мальчик.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

По его словам, мальчика зовут Кирилл Ботов. Он вместе с отцом-священником участвовал в восхождении на Уральский хребет. Они были в составе незарегистрированной туристической группы, которая состояла из 18 человек.

Во время подъема у отца заболела нога. Он позволил сыну вернутся на базу самому, потому что быстро идти не мог. Когда мужчина пришел на место стоянки, то ребенка там не было. Сначала школьника начали искать собственными силами, но когда найти не смогли, то обратились в полицию. Сейчас участие в поисках принимают около сотни человек, серез которых кинологи и сотрудники МЧС.

Как сообщалось, в Черкасской области после ночи поисков нашли 6-летнего мальчика, который потерялся у села Свидивок. Мальчик играл во дворе с собакой, когда пес выбежал за забор, малыш побежал за ним. Вокруг села — леса, кустарники, болота, рядом река. Правоохранители, спасатели и волонтеры прочесывали местность в полной темноте. Мальчик, который имеет расстройство аутистического спектра, не отзывался. Лишь на рассвете местные жители наткнулись на плачущего малыша. Ребенка вернули родителям.

Новости Украины: в Черкасской области после ночи поисков нашли 6-летнего мальчика

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