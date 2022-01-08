"Сам выехал на встречную полосу": в Польше в результате ДТП погиб 29-летний украинец

После многочисленных действий медиков, жизненные функции пострадавшего восстановились и его госпитализировали, однако вскоре после этого парень скончался.
29-летний украинец погиб в Польше в результате аварии на дороге в Страмнице на северо-западе Польши. По предварительной информации, мужчина из неустановленных причин выехал на встречную полосу и врезался в авто.
Об этом пишет польский портал tvn24.
Представители местной полиции сообщают, что украинец двигался на автомобиле Daewoo Matiz около 08:30 по местному времени по дороге №163. Вдруг он повернул на встречную полосу, где врезался в едущий на встречу Ford.
В результате столкновения 29-летний водитель Daewoo Matiz погиб. Как сообщает Паулина Хейгель, медработница Западнопоморской службы скорой помощи, медики долго боролись за жизнь мужчины. После многочисленных действий "скорой", жизненные функции пострадавшего восстановились и его госпитализировали. Однако вскоре после этого парень скончался.
60-летнего водителя Ford в сознании и с болью в груди госпитализировали. К счастью, его жизни ничего не угрожает. В полиции говорят, что на момент аварии он был трезв.
Полиция под надзором прокуратуры выясняет точные причины смертельного ДТП.
Напомним, в декабре в Польше произошло два смертельных ДТП, в которых погибли украинцы.
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