Сама открыла дверь злоумышленникам: в США три женщины похитили младенца прямо из рук матери

Сама открыла дверь злоумышленникам: в США три женщины похитили младенца прямо из рук матери

Матери ребенка удалось сфотографировать номерной знак автомобиля похитителей.

Полиция в Техасе, США задержала группу женщин, причастных к похищению 20-месячного ребенка. Следователи убеждены, что это было целенаправленное нападение, когда подозреваемые знали свою жертву. Расследование активно продолжается.

Об этом сообщает сайт Newsweek.

Мальчик и его мать находились в номере мотеля, когда женщина услышала стук в дверь, сообщает полиция. "Следствие предполагает, что мать открыла дверь сама, потому что подумала, что пришла ее подруга". В комнату ворвались три женщины. Усилий матери 20-месячного мальчика оказалось недостаточно. Женщины насильно забрали ребенка и бросились к автомобилю.

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"Офицеры изъяли видео наблюдение, на котором видно, как три женщины приезжают в мотель на черном внедорожнике. На видео видно, как автомобиль паркуют на задней стоянке мотеля и из него выходят три женщины. Они ждут у задней двери, пока мать ребенка, ничего не подозревая, открыла им дверь изнутри", — рассказывают правоохранители.

Через несколько минут видно, как женщины выходят из той же двери уже с младенцем на руках и бегут к внедорожнику. Мать ребенка бросилась за ними. Женщине удалось снять передний номерной знак с автомобиля угонщиков, прежде чем они смогли скрыться со стоянки.

В заявлении, опубликованном в Facebook 19 октября, полиция заявила: "Офицеры, выехавшие на место происшествия, узнали внедорожник — черный Jeep Renegade — за номерным знаком, сфотографированным мамой мальчика". Стражи порядка немедленно начали проверять территорию. Один из офицеров Гарленда заметил, как внедорожник двигался в северо-западном направлении.

Полицейские догнали автомобиль и остановили его. Внутри были женщина-водитель, 11-летний мальчик и похищенный ребенок. Младенец был невредим. Его благополучно вернули родной матери.

Ни об отношениях 11-летнего мальчика с подозреваемыми, ни о личности несовершеннолетнего пока не сообщают.

Позже 28-летняя Ромейша Браун — вторая из подозреваемых — сама пришла в участок и сдалась. "Женщину сразу арестовали", — сообщила полиция, обнародовавшая фотографию Браун. По данным полиции, позже была арестована и третья подозреваемая. О ней никаких показаний пока нет.

Согласно свидетельствам полиции Гарленда, "все лица находятся в отделении Гарленда по обвинению в похищении. Залог не установлен".

Напомним, в США нашли девочку, которую якобы похитил отец 14 лет назад. Уже 19-летняя Жаклин Эрнандес, постоянно проживавшая в Мексике, сама вышла на связь с матерью в соцсетях и договорилась о встрече на границе США. Там дочь с матерью остановили правоохранители. После многочисленных проверок мать забрала девушку домой.

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