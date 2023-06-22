"Сама прижала пистолет к шее": переселенку из Украины застрелил собственный бойфренд-немец

Местный немец, оказавшийся охотником и имевший немало разного оружия, в упор застрелил собственную любимую из Украины.

В Германии местный застрелил украинку, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежала туда от ужасов войны.

Об этом сообщает Bild.

39-летняя Юлия весной 2022 года сбежала со своей десятилетней дочерью от ужасов войны в Украине. В Германии она мечтала о новой жизни. Но в якобы безопасном доме женщину нашла смерть – ее застрелили в упор.

Известно, что Юлия проживала в Германии со своим 50-летним любимым — местным жителем Францом. Именно он и выпустил злополучную пулю в тело женщины.

Отмечается, что во время совершения преступления уровень алкоголя в крови обвиняемого составил 1,4 промилле, ведь после работы мужчина выпил несколько бокалов пива и полбутылки виски.

В то же время сам обвиняемый, оказавшийся охотником и имеющий оружие на законных началах, рассказывает свою версию, мол, это было случайно.

"Юля не могла поверить, что у меня есть тяжелое оружие, она очень хотела увидеть мои игрушки... Потом она приставила пистолет к шее и сказала: "Жми на курок, или не смей". И вдруг раздался выстрел. Случайно..." — сказал Франц.

В то же время судья не верит в несчастный случай. Не поддерживают версию охотника и двое полицейских, которые первыми прибыли на место инцидента.

"Обвиняемый выглядел абсолютно адекватным. Он был в состоянии алкогольного опьянения, но мог разборчиво говорить. Поскольку я сам понимаю русский язык, смог с ним пообщаться. Он четко сказал: "Я стрелял", — рассказал полицейский.

Старший офицер добавил: "Обвиняемый выглядел совершенно хладнокровным. Он спокойно подошел ко мне и сказал, что хочет закурить".

Напомним, в селе в Одесской области 84-летний дедушка убил своего 41-летнего внука. Он расстрелял мужчину и зарыл его тело во дворе. Соседям же подозреваемый заявил, что внук решил присоединиться к ВСУ.

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