"Самая безопасная в мире": Путин заявил, что после вакцинации SputnikV не было ни одной смерти

По словам президента РФ, эффективность составляет 97,6%.

Российский президент Владимир Путин назвал отечественную вакцину от коронавируса SputnikV "самой безопасной в мире".

Об этом он сказал во время Петербургского международного экономического форума, пишет Profile.

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"Я думаю, что на самом деле SputnikV самый безопасный в мире. По крайней мере, наши службы после многомиллионного применения этого препарата не зафиксировали ни одного летального исхода. В других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет и, надеюсь, не будет", - заявил глава Кремля.

По словам Путина, вакцина "признана не только отечественными, но и международными специалистами, вероятно, самой эффективной". Ее эффективность составляет 97,6%, рассказал он. Побочным явлением он назвал в 10% после вакцинации поднимается температура.

Не забыл президнт РФ и о других российские вакцины от COVID. Речь идет также о препаратах "Спутник Лайт", "ЕпиВакКорона" и "КовиВак".

Как сообщалось, Франция заявила, что не будет пускать к себе туристов, которые вакцинированы российским препаратом от коронавируса SputnikV. Свои шаги страна будет координировать со всеми членами Евросоюза. В Брюсселе пока решили разрешить въезд из третьих стран людям, которые получили прививки препаратами, одобренными в ЕС или ВОЗ. Следует заметить, что Греция — пока единственная страна Европейского Союза, которая на национальном уровне признала российский SputnikV.

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