Самая большая скидка с 2023 года: доходы РФ от нефти тают на глазах — что будет дальше

Флагманская российская нефть продается на международном рынке с самой большой скидкой почти за три года, поскольку западные санкции сдерживают торговлю с Москвой.

Об этом сообщает Вloomberg.

По информации издания, средняя скидка на нефть марки Urals из западных портов страны в пятницу выросла до 30,62 доллара за баррель мирового образца Dated Brent. Это самая большая скидка с апреля 2023 года. Сейчас на момент экспорта этот сорт торгуется чуть выше 40 долларов за баррель.

Сниженные цены на баррели демонстрируют влияние западных санкций, в том числе тех, которые были введены США в конце прошлого года, на Москву. Непонятно, как предложенные президентом США Дональдом Трампом 15% глобальные тарифы, объявленные в субботу после того, как суд заблокировал предыдущие пошлины, могут повлиять на будущие закупки Индией.

Однако более низкая цена означает меньший доход, уменьшая сумму налогов, которую нефтяные компании страны платят в казну Кремля.

В прошлом году США удвоили тарифы до 50% на Индию за покупку нефти Urals, а затем внесли в черный список двух крупнейших российских производителей нефти — ПАО «Роснефть» и ПАО «ЛУКойл».

Лидер США уже отменил дополнительную 25% пошлину, которую он ввел на индийские товары из-за закупки страной российской нефти, что стало первым шагом к закреплению условий торгового соглашения, объявленного двумя странами.

Великобритания и Европейский Союз также ввели более низкий ценовой предел на российскую нефть, который вступил в силу 1 февраля. Согласно этим правилам, европейские компании могут предоставлять такие услуги, как доставка и страхование российской нефти, только если ее цена составляет менее 44,10 долларов за баррель.

Индия наращивает импорт нефти из Саудовской Аравии вместо российской

Ранее сообщалось, что Индия готовится импортировать рекордный за шесть лет объем саудовской нефти, почти уравняв показатели с российскими поставками.

