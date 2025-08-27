Самая большая в мире битва помидорами собрала тысячи людей — сколько томатов они раздавили (видео)

Фестиваль ежегодно привлекает тысячи иностранных туристов

Реклама

В городе Буньоль в Валенсии состоялся фестиваль Ла Томатина (исп. La Tomatina). В нем приняли участие 22 тысяч человек.

Об этом сообщает АВС.

В течение часа участники забрасывали друг друга помидорами. Поэтому центральная улица восточного города Буньоль приобрела насыщенный красный цвет в час, ведь участники феста давили и бросали друг в друга 120 тоннами переспевших томатов.

Реклама

Отметим, что фасады построек городская администрация накануне защитила брезентом. А вот люди были красные с головы до ног.

Дата публикации 23:08, 27.08.25 Количество просмотров 6 Ла Томатина – помидорная битва в Испании собрала тысячи человек

«Каждый предмет одежды и почти каждый сантиметр обнаженной кожи и волос участников превратились в кетчуп, многие были в белых рубашках, быстро окрасившихся в красный цвет. Громкая музыка придала мероприятию атмосферу рейва», — передают корреспонденты.

Что известно о городе, где проходит Ла Томатина, и правилах феста

Ранее Буньоль, с населением около 10 тысяч человек, пострадал от разрушительных наводнений. Именно поэтому лозунгом этого года является «Tomaterapia» — «Томатная терапия».

Организаторы напоминают, что именно в этом году исполняется 80 лет фестиваля Ла Томатина, который был основан в 1945 году для местных детей.

Реклама

С тех пор фест превратился в яркое событие с элементами экшна, что привлекает значительную международную аудиторию. Только дважды были сделаны перерывы из-за пандемии COVID-19.

Также есть и единственное правило во время гуляния: перед бросанием следует раздавить каждый помидор, чтобы не причинить участникам травм. Однако даже несмотря на это, некоторые участники одевают защитные очки и беруши.

Организаторы говорят, что помидоры, которыми вооружаются участники, выращивают специально для Томатины — они не съедобны, ведь не соответствуют стандартам контроля качества для потребления человеком.

Напомним, ранее речь шла о 79-летней туристке, которая посетила все страны мира и рассказала, куда она готова возвращаться. В список фаворитов туристки также вошла Италия, которую она назвала «хорошей», и Таиланд благодаря своим разнообразным пейзажам.