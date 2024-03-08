Самая большая загадка в истории авиации: что известно об исчезновении рейса MH370

Это событие называют одной из самых больших загадок в истории авиации.

Boeing 777, на котором находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, ровно десять лет назад исчез. Самая большая и дорогая поисковая операция в мире длилась четыре года, впрочем, безрезультатно.

О деталях исчезновения самолета говорится в материале BBC.

Куда направлялся Boeing 777

Пилот самолета совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Боинг планировал пересечь воздушное пространство Вьетнама, впрочем, резко изменил направление, а затем связь исчезла.

Пилот повернул обратно в Малайзию, а затем в отдаленную южную часть Индийского океана. Полет длился 7 часов, вероятно, до тех пор пока у него не закончилось горючее. Никаких следов пропавшего авиалайнера так и не удалось обнаружить.

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" Связь потеряна" – эти слова преследовали мужчину по имени Ли Эро последние десять лет. Это то, что ему сказали в авиакомпании Malaysia Airlines, когда самолет MH370 с его сыном на борту скрылся с радаров. "Годами я спрашивал, что подразумевается под словами "связь потеряна"? Мне кажется, что если вы теряете связь с кем-то, то вы должны иметь возможность восстановить эту связь", - говорит Ли.

Обломки самолета на одном из пляжей

Многие годы Ли с его женой пытались выяснить, что на самом деле терпелось с самолетом MH370 и их сыном.

К участию в поисках приняли участие тысячи океанографов, авиационных инженеров и детективов-любителей. Господину Ли пришлось облететь весь мир, чтобы приобщиться к поискам.

Он говорит, что потратил все свои сбережения на поездки в Европу и Азию. А еще на пляже Мадагаскара, где обнаружили некоторые обломки пропавшего самолета.

"Я продолжу ездить на край света, чтобы найти своего сына", — говорит Ли Эро.

Еще один сын, пропавший в загадочной авиакатастрофе – господина Ли Яньлинь. Его родители, как и десятки других китайских семей, отказались получать компенсацию от правительства Малайзии. Они подали судебные тяжбы в Китае против авиакомпании, производителя самолетов и других сторон.

В Куала-Лумпуре на выставке показали несколько обломков самолета. Единственные вещественные доказательства, нашедшие из него, это часть крыла, поврежденного морской водой.

Блейн Гибсон нашел больше частей MH370, чем кто-либо другой.

В толпе был Блейн Гибсон. Он нашел больше частей MH370, чем кто-либо другой. Он одевается в стиле Индианы Джонса и тратит средства, вырученные от продажи своего семейного дома в Калифорнии, чтобы финансировать свою любовь к путешествиям.

"Когда я был на годовщине исчезновения самолета, я узнал, что никто не искал на береговой линии плавучий мусор. Этого просто не сделали. При этом они тратили миллионы долларов на поиски под водой. И я просто подумал, что, возможно, первый кусок этого самолета найдет тот, кто будет просто гулять по пляжу, и поскольку никто этого не делал, я подумал, что смогу это сделать сам", — рассказывает Блейн Гибсон.

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К тому времени другой кусок крыла, известный как флаперон, уже был найден на острове Реюньон.

По данным анализов, эти обломки, по-видимому, прибило к берегу с места, где упал самолет. Серийные номера в некоторых частях сопоставили с записями производителя. Они подтвердили, что это части боинга Malaysia Airlines. Ни один другой Boeing 777 никогда не разбивался в Индийском океане.

Гипотезы об исчезновении самолета

Поиски самолета продолжались с марта 2014 года по январь 2017 года. В начале 2018 года их возобновила на пять месяцев частная американская компания под названием Ocean Infinity, используя подводные дроны для сканирования дна.

Французская журналистка Флоранс де Шанги написала книгу-исследование, посвященную MH370. Всего в мире вышло более 100 таких книг. По ее утверждениям, гипотеза о том, что самолет развернулся и летел к югу, была сфальсифицирована. Также она говорит, что найденные обломки произошли от MH370. Она предположила, что самолет мог быть сбит американским самолетом над Южно-Китайским морем из-за этого груза.

"В новом документальном фильме BBC "Почему исчезают самолеты" двое французских аэрокосмических экспертов, один из которых был опытным пилотом, использовали симулятор полета. Это позволило воспроизвести резкий поворот, который Boeing 777 совершил над Южно-Китайским морем сразу после последнего контакта. ", – говорится в сообщении.

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Эксперты пришли к выводу, что это мог сделать вручную только опытный пилот.

Тот факт, что это было сделано именно тогда, когда MH370 двигался из воздушного пространства Малайзии во вьетнамское пространство, свидетельствует о том, что пилот пытался скрыть этот маневр. И он знал, что пройдет некоторое время, прежде чем вьетнамская служба управления воздушным движением сообщит, что самолет не связался с ними.

Все эти спекуляции больно ударили по потерявшим родных людям.

"Я бы не пожелала этого своему худшему врагу", — говорит Джакита Гонсалес, жена Патрика Гомеса, руководителя рейса MH370.

"Мы прошли через такие эмоциональные качели. Когда они только начинали поиски, мы слышали, что они что-то видели, и тогда мы надеялись. А потом мы слышали нет, это не MH370. И мы возвращались назад. Каждый раз казалось, будто кто-то давит на тебя и не дает дышать".

Новые попытки поиска самолета

Нынешний министр транспорта Малайзии Энтони Локе пытался решить эту проблему, пообещав семьям, что сделает все возможное, чтобы найти пропавший самолет. Он объявил, что сейчас обсуждает с Ocean Infinity возможность возобновления поисков.

Отставной британский специалист по аэрокосмическим информационным технологиям Ричард Годфри, еще один человек, втянутый в вихрь MH370, считает, что теперь он очертил гораздо меньшую территорию поиска.

Родные исчезнувших пассажиров говорят, что слова министра возвращают им надежду.

"Я просто хочу, чтобы самолет нашли, — говорит госпожа Гонсалес. — По крайней мере, тогда я смогу отпустить моего мужа почивать в мире".

Напомним, власти Малайзии обнародовали детали расследования по исчезновению самолета рейса MH370, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин. Это произошло 8 марта 2014 года.

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