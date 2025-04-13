Самая масштабная депортация в США: как Трамп хочет избавиться от 1 млн мигрантов

Администрация Дональда Трампа хочет депортировать до миллиона мигрантов каждый год, вовлекая в процесс третьи страны / © Associated Press

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Администрация Дональда Трампа готовит план массовой депортации в истории США, предусматривающий выдворение до 1 миллиона мигрантов в год.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на федеральных чиновников.

По данным источников, советник Белого дома Стивен Миллер почти каждый день координирует действия с Министерством национальной безопасности США (DHS) и другими структурами для реализации плана.

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Один из способов — принудительный возврат мигрантов, в отношении которых уже вынесены судебные решения о выдворении (их около 1,4 млн), но до сих пор не депортированных из-за отказа стран происхождения их принимать.

Администрация также ведет переговоры с почти 30 странами, которые должны стать так называемыми «третьими странами» — приемниками мигрантов, не являющимися их гражданами.

Речь идет о депортациях в Мексику, Коста-Рику, Панаму, Руанду. Правительство заявило, что намерено направить туда «тысячи» нелегалов. Хотя предыдущие администрации также реализовывали подобные проекты, нынешний план наиболее масштабен.

Кроме того, сотни задержанных мигрантов уже переведены в тюрьмы в Сальвадоре и на базу ВМС США в Гуантанамо (Куба). Однако воплощение замысла усложняет правовые трудности, финансовые затраты и истощение работников иммиграционных служб.

Большинство из примерно 11 миллионов нелегальных мигрантов в США имеют право на судебное разбирательство, которое может длиться годами. Спикер Белого дома Куш Десаи заявил, что у администрации мандат от избирателей на пересмотр политики предшественников, а депортация преступников и террористов-нелегалов — главный приоритет.

«Они шутят: "Должны достичь миллиона депортаций". Это их цель», — отметил один из бывших чиновников.

Напомним, тарифная программа президента США Дональда Трампа может привести к тому, что торговые союзники США в Северной Америке и Европе начнут искать более близкие связи с Китаем.