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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Самая молодая победительница лотереи рассказала, как сложилась ее жизнь: деньги растратила

Женщина призналась, что деньги не принесли ей счастья и кардинально не изменили жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Келли Роджерс. Фото: Facebook

Келли Роджерс. Фото: Facebook

Келли Роджерс выиграла 1,8 млн фунтов стерлингов (около 100 млн гривен) в 2003 году в возрасте 16 лет. Девушка потратила состояние на косметическую хирургию, а также всевозможные подарки.

Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что британка потратила свой джекпот в течение девяти лет на пластическую хирургию, одежду и подарки друзьям и семье.

Когда она выиграла сумасшедшие деньги, ей было 16 лет, она жила в приемной семье и работала кассиром. Через несколько недель после выигрыша она купила дом и переехала туда с будущим мужем своих старших детей. По словам Роджерс, ей буквально за день пришлось превратиться из беззаботного ребенка во взрослого человека.

Женщина считает, что деньги сделали ее несчастной: она потратила их на наркотики, подарки друзьям и пластическую операцию.

«Знакомые просили денег на новые машины, и я помогала им, — вспоминает Роджерс. — Я не могла отказывать. Теперь я понимаю, что меня использовали из-за моего юного возраста. У меня было много фальшивых друзей».

Также ей пришлось пережить развод, закончившийся попыткой самоубийства и лишением родительских прав. Теперь она встретила свою новую любовь — встречается с инженером.

Женщина, очевидно, так и сохранит свой рекорд младшего победителя, поскольку минимальный возраст для игры в Национальную лотерею с тех пор был повышен до 18 лет.

Напомним, пенсионерка случайно подарила куртку с лотерейным билетом на $2,5 млн в кармане.

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