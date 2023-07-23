Самая мощная ракетная атака РФ по Одессе: в Минобороны РФ цинично ответили, почему нанесли удар по городу

В Минобороны РФ заявили, что все цели достигнуты и уничтожены.

В Министерстве обороны страны-террористки России заявили, что в Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ МП находились "иностранные наемники".

Об этом говорится в строительстве Минобороны РФ в воскресенье, 23 июля.

"Сегодня ночью (23 июля — ред.) Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также места их изготовления в районе города Одесса, — сообщает РИА "Новости".

Там заявили, что все цели достигнуты и уничтожены.

Ракетный удар по Одессе: реакция украинских политиков и дипломатов

На ракетный удар по Одессе отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что ответ кафиров обязательно будет. Глава государства выразил благодарность всем, кто помогает Одессе справиться с последствиями атаки.

В Министерстве иностранных дел призвали международное сообщество осудить обстрел Одессы, который привел к гибели людей и разрушению в историческом центре Одессы под защитой ЮНЕСКО. По словам главы Дмитрия Кулебы, это была одна из самых атак на крупный порт, который играет ключевую роль для продовольственной безопасности в мире.

ТСН.ua. собрал все, что известно о пострадавших и разрушениях (фото, видео).

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