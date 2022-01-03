Самая пожилая женщина на планете отпраздновала свой день рождения

В 2021 году японская долгожительница несла Олимпийский огонь в Токио.

В Японии самая пожилая женщина в мире Кане Танака отпраздновал свой 119-й день рождения.

Об этом сообщает The Japan Times.

Японка Кане Танака, родившаяся 2 января 1903 года, провела этот день в доме престарелых в префектуре Фукуока. Коронавирусные ограничения не позволили полноценно отпраздновать день рождения в кругу родных.

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Несмотря на почтенный возраст, женщина до сих пор увлекается головоломками и настольными играми. Ее любимым напитком на протяжении многих десятилетий является кока-кола. В 2021 году, когда проходили Олимпийские игры в Токио, ей даже доверили нести Олимпийский огонь.

Кане Танака передвигается преимущественно в коляске, а для общения она использует жесты.

Рекорд долголетия был зафиксирован в марте 2019 года, когда ей исполнилось 116 лет.

Известно, что Кане Танака вышла замуж, когда ей было 19 лет. Когда в 1937 году ее муж и старший сын были мобилизованы в армию во время второй китайско-японской войны, она помогала управлять семейным рестораном.

По данным Министерства здравоохранения Японии, в стране сейчас проживают 86 510 человек в возрасте более 100 лет. Подавляющее большинство долгожителей составляют именно женщины.

Напомним, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 16 декабря скончалась 135-летняя женщина, считавшаяся самым старым человеком в мире.

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