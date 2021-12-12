Самая разрушительная стихия в истории штата: в Кентукки количество жертв торнадо возросло по меньшей мере до 100

Самая разрушительная стихия в истории штата: в Кентукки количество жертв торнадо возросло по меньшей мере до 100

Спасатели продолжают поисковые работы.

В американском штате Кентукки, по предварительным оценкам властей, число жертв торнадо возросло, по меньшей мере, до 100 человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию губернатора Кентукки Энди Бешира.

Так, по его словам, нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата, а к оказанию помощи в поиске пострадавших и борьбе с последствиями стихии привлечены 189 военнослужащих Национальной гвардии.

"Эти разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни и мне трудно выразить это словами. Очень вероятно, что здесь, в Кентукки, погибли более 100 человек", — сказал он на пресс-конференции.

Следует отметить, что стихия охватила не только Кентукки, но и ряд других американских штатов. Так, в городе Эдвардсвилл в Иллинойсе торнадо EF-3, скорость которого достигала около 218 километров в час, нанес "огромный ущерб" складу Amazon.

Напомним, 11 декабря президент США Джо Байден в субботу, 11 декабря, объявил о введении в Кентукки чрезвычайного положения. Во время брифинга американский лидер предположил, что речь идет об "одной из самых больших вспышек торнадо в нашей истории".

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