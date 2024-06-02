Самая сильная жара за всю историю Индии: умерли 50 человек, власти бьют тревогу

Температура в северных и восточных регионах страны возросла до рекордных отметок.

Индия переживает невероятно жаркое лето, и часть столицы Дели на этой неделе зафиксировала самую высокую температуру в стране – 52,9 °С. За неделю жара унесла жизни, по меньшей мере, 50 человек.

Об этом пишет Reuters.

По меньшей мере, 15 человек умерли от подозрения на тепловой удар в восточных штатах Индии Бихар и Одиша в четверг, поскольку регион охватила изнурительная жара, которая, как ожидается, продлится до субботы.

В то время как температура в северо-западной и центральной Индии, как ожидается, снизится в ближайшие дни, жара, царящая над восточной Индией, вероятно, продлится еще два дня, сообщает Метеорологический департамент Индии (IMD).

В четверг в государственной больнице в регионе Руркела в штате Одиша сообщили о смерти 10 человек, а в городе Аурангабад в штате Бихар от солнечного удара скончались пять человек. Еще семь человек умерли по дороге в больницу, однако точную причину их смерти еще определят врачи после вскрытия. Три человека скончались от предполагаемого теплового удара в штате Джаркханд, сообщают местные СМИ.

Правительство региона Одиши запретило своим сотрудникам находиться на улице с 11 до 15 часов, когда температура достигает максимума.

В Дели, где из-за высокой температуры птицы и дикие обезьяны падали в обморок, а городской зоопарк оборудовал бассейны и спринклеры, чтобы принести облегчение своим 1200 питомцам.

Напомним, в Мексике из-за сильной жары погибли 48 человек. В некоторых районах было зафиксировано 45 градусов Цельсия.

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