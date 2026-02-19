Самая смертоносная лавина за 45 лет: в Калифорнии погибло по меньшей мере 8 лыжников

Лавина в Калифорнии унесла жизни по меньшей мере восьми лыжников / © Архів

В горах Сьерра-Невада в Калифорнии сошла самая масштабная по количеству жертв снежная лавина в США за последние 45 лет. Гигантская масса снега площадью с футбольного поля сорвалась со склона и накрыла группу из 15 лыжников-экстремалов, среди которых были профессиональные гиды.

Об этом пишет Reuters.

Борьба за выживание в снежной ловушке

Трагедия развернулась недалеко от озера Тахо на высоте около 2300 метров. После трехдневного похода туристы возвращались на базу во время обильного снегопада. Внезапно около 11:30 утра на них взошла огромная лавина.

Шесть человек смогли спастись: они построили импровизированное укрытие из брезента и подали сигнал бедствия с помощью экстренных маячков и текстовых сообщений. Спасательная операция была очень сложной. Около 50 специалистов добрались на ратраках на расстояние 3,2 километра до места трагедии, а дальше шли на лыжах, чтобы не спровоцировать новый обвал.

"Экстремальные погодные условия, я бы сказала, это еще мягко сказано", - рассказала о спасательной операции шериф округа Невада Шеннон Мун.

Крупнейшая трагедия с 1981 года

К сожалению, восемь лыжников погибли на месте. Их тела локализовали, но могут эвакуировать только после улучшения погодных условий. Еще одного человека считают пропавшим без вести и, вероятно, мертвым. Известно, что всего в группе было девять женщин и шесть мужчин.

Этот инцидент стал самой смертоносной лавиной в США с 1981 года, когда на горе Рейнир погибли 11 альпинистов. Эксперты отмечают, что высокая опасность схождения лавин в этом районе прогнозировалась заранее, ведь накануне выпало несколько метров нестабильного снега. В настоящее время местные власти выясняют с компанией-организатором тура Blackbird Mountain Guides, почему они решили вывести группу на маршрут, несмотря на штормовое предупреждение.

