"Самая старая женщина в мире" скончалась в возрасте 122 лет: кто она (фото)

В Китае скончалась"самая старая женщина мира" Лин Шему. Ее семья никогда не обращалась в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы подтвердить возраст долгожительницы, поэтому официально рекордсменкой считается бразильская монахиня Инах Канабарро Лукас, которой 116 лет.

Тем не менее, как сообщает Need To Know, Лин Шему прожила 122 года и 197 дней. Дата ее рождения в официальных документах – 18 июня 1902 года. Она мирно ушла из жизни во сне у себя дома.

Гражданка Китая родилась в период правления династии Цин – Гуансюй. Ей было десять лет, когда в 1912 году затонул "Титаник".

Линн прожила всю свою жизнь в китайской провинции Фуцзянь, расположенной между Шанхаем и Гонконгом.

С покойным мужем у Лин было трое сыновей и четыре дочери. Ее младшему сыну 4 февраля исполнилось 77 лет.

Кроме потери зрения из-за пожилого возраста и травм обеих ног, полученных во время падения, Лин не страдала другими болезнями и всю жизнь была способна заботиться о себе сама.

Документ Лин Шему / Фото: Jam Press

По словам родственников, у нее всегда был острый слух и хороший аппетит. Ее младший сын сказал, что она всегда была довольна и в хорошем настроении. Он утверждает, что она быстро находила в себе силы, если ей когда-то было грустно. Мужчина также поделился, что никогда не видел, чтобы она с кем-то спорила.

Она часто говорила об этом своим детям: "В жизни нет препятствий, которые нельзя было бы преодолеть".

Когда ее ранее спросили о секрете ее долголетия, Лин ответила: "Возможность есть, пить и спать. Это благословение".

Лин Шему / Фото: Jam Press

Заметим, официально самым старым человеком, когда-либо жившим, признана Жанна Кальман, умершая в возрасте 122 лет и 164 дня. Она единственный человек в истории, относительно которого подтверждено, что он достиг 120 лет. Если документы Лин правдивы, то она пережила Кальман на 33 дня.

Напомним, тем временем 119-летняя женщина уже заявила, что она – самый старый человек планеты. Она требует пересмотреть текущий рекорд бразильянки.

