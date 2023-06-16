Самая таинственная история в Австралии: почему дело об исчезновении ребенка 1970 года могут повторно пересмотреть

Девочка исчезла в Австралии 53 года назад, однако ее семья просит повторно пересмотреть дело.

Шерил Гриммер было три года, когда она исчезла с пляжа у Вуллонгонга на юго-востоке Австралии в 1970 году. Это произошло вскоре после того, как ее семья переехала из Великобритании.

Об этом пишет BBC.

Несмотря на масштабные полицейские поиски, следы Шерил так и не были найдены, но расследование 2011 года пришло к выводу, что она умерла.

Шерил Гриммер со своим отцом Винсом, служившим в австралийской армии/NSW Police

Дело против мужчины, который в 1971 году якобы признался в ее похищении и убийстве, потерпело крах в 2019 году.

Судья Верховного суда постановил, что признание, которое он якобы сделал в подростковом возрасте, поступило во время допроса в полиции, которое не соответствовало инструкциям по допросу несовершеннолетних, и не может быть использовано как доказательство.

Полиция отказалась публично сообщать, остается ли подозреваемым этот мужчина, не признавший себя виновным. Также правоохранители не могут назвать его имя по юридическим причинам.

Предыдущий генеральный прокурор Марк Спикмен назвал провал судебного процесса 2019 года "безысходным положением" в одной из самых громких тайн Австралии.

Брат Шерил Рики сказал корреспонденту BBC Джону Кэю для подкаста Fairy Meadow: “Я не хочу, чтобы любая другая семья прошла из-за того, что пережила наша. Я злой".

Но австралийская полиция продолжила расследование, и в 2020 году правительство Нового Уэльса увеличило вознаграждение за информацию до 1 миллиона австралийских долларов ($680 000).

Теперь семья Гриммер направила письмо преемнику Спикмена Майклу Дейли с просьбой пересмотреть решение судьи еще раз.

Последний раз Шерил видели в душе у пляжа, где она провела день с матерью и тремя старшими братьями.

Свидетели того времени сообщили, что видели неизвестного мужчину, который нес ребенка, завернутого в полотенце, до пляжной автостоянки.

Девочка в последний раз видела на пляже/NSW Police

Семья Шерил Гриммер настроена вернуть ее дело в суд. Через пятьдесят три года после исчезновения брат Шерил Рики все еще ежедневно уделяет несколько часов назад, что он называет своей кампанией за справедливость.

Исследование, отправка электронных писем, холодные звонки всем, кто, по его мнению, может помочь.

Рики рассказал Джону Кэю с головокружительной откровенностью, что его все еще "преследует" то, что произошло с его сестрой. Он говорит, что не успокоится, пока не почувствует, что достиг справедливости по ее делу.

Брат Шерил Рикки/NSW Police

Шерил исчезла из раздевалок в Fairy Meadow, когда Рики ухаживал за ней. К тому времени ему было всего семь.

Семья верит, что недавние изменения в правительстве штата Нового Южного Уэльса и назначение нового генерального прокурора могут создать возможность для рассмотрения дела по-новому.

Отвергая дело в 2019 году, судья Роберт Аллан Халм заявил, что во время допроса в полиции 1971 года у подозреваемого подростка не было ни опекуна, ни адвоката.

Он описал парня как "юношу с интеллектом ниже среднего" и "более уязвимого, чем среднестатистический 17-летний подросток из-за его неправильного воспитания".

Но семья Гриммер говорит, что это решение не учитывало "жертву преступления", и описывает пропуск имени Шерил в приговоре как "беспокоящая семью".

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"Я считаю, что это противоречит обязательствам Австралии соблюдать права человека", — говорится в письме, подписанном Майклом Гриммером, двоюродным братом Шерил.

Семья говорит, что детали признания были подтверждены во время повторного расследования в 2016-2017 годах.

В письме содержится призыв к генеральному прокурору Дейли разрешить подать заявление в Верховный суд Нового Уэльса для нового расследования и отменить ограничения для СМИ, которые запрещают обнародовать имя предыдущего подозреваемого, чтобы побудить других возможных свидетелей выступить.

Напомним, во Франции полиция провинции Нормандия арестовала мужчину за убийство женщины, не имея ни тела, ни даже имени жертвы.

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