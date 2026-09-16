«Сами оценивайте риски»: Захарова пригрозила иностранным дипломатам после атаки на поезд на границе с Польшей

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова / © Associated Press

Реклама

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла причастность Москвы к атаке на поезд с дипломатами вблизи границы с Польшей. В то же время, она заявила, что Россия не будет гарантировать безопасность иностранным политикам и дипломатам, которые приезжают в Украину.

Заявление Захаровой цитируют российские пропагандистские ресурсы.

Реклама

По ее словам, российские войска якобы наносят удары только по «военным объектам».

Реклама

В то же время представитель МИД РФ заявила, что Москва не будет брать на себя обязательства по безопасному передвижению западных политиков и дипломатов по территории Украины.

По словам Захаровой, перед некоторыми визитами по дипломатическим каналам в российскую сторону поступают просьбы обеспечить безопасность отдельных иностранных представителей.

«Неизменно отвечаем на такие обращения, что озвученные нами ранее публичные оговорки сохраняют актуальность, а западные политики и дипломаты должны трезво оценивать существующие риски. Тем более в условиях, когда безопасность их турне в угоду Киеву никто не может гарантировать», — заявила Захарова.

Удар РФ по поезду «Киев-Варшава» на границе с Польшей — что известно

Напомним, в ночь на 13 сентября Россия нанесла массированный удар по западу Украины. Под атаку попала и граница Польши. Один из дронов попал в локомотив международного поезда «Киев — Варшава». Это произошло примерно в пять утра в двух километрах от границы.

Реклама

Впоследствии стало известно, что в этом поезде находились американская и европейская делегации. В частности, там были бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

В НАТО отреагировали на удар России по пассажирскому поезду в Украине вблизи границы с Польшей. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что подобная атака демонстрирует отчаяние Кремля.

Новости партнеров

Новости партнеров