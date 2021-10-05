"Сами взорвали себя": талибы заявили о ликвидации боевиков ИГИЛ, причастных к взрыву в мечети Кабула

По словам местных жителей, в течение нескольких часов они слышали звуки, свидетельствующие о "тяжелых боях".
Талибы атаковали боевиков террористической группировки "Исламское государство", которые были причастны к взрыву у входа в мечеть столицы Афганистана Кабула.
Об этом сообщает dpa.
По словам члена "Талибана" Мухаммада Джалала, боевики так называемой "спящей ячейки" организации "Исламское государство вилаят Хорасан" (отделение ИГИЛ, действующее в Афганистане и Пакистане) были заблокированы в одном из домов в Кабуле.
Он уточнил, что трое террористов были "нейтрализованы": они сами взорвали себя с помощью поясов смертников.
- В воскресенье, 4 октября, около мечети Ид-Гах в Кабуле в Афганистане взорвалась бомба. Есть погибшие и раненые. СМИ сообщают разное количество жертв — от двух до 12 погибших, а также до 32 раненых. Все они — гражданские. В момент взрыва в мечети проходила панихида по матери представителя "Талибана" Забихулла Муджахида.
- Также террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула 30 августа. Аэропорт атаковали ракеты "Катюша".