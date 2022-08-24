Саммит будущего: Зеленский поддержал план Антониу Гутерреша и предложил провести мероприятие в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен в следующем, 2023 году, организовать Саммит будущего.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время своего выступления перед Совбезом ООН 24 августа.

"Мы поддерживаем это намерение. И подчеркиваем: чтобы строить будущее, нужно оставить на свалке истории то, что всегда мешало человечеству жить в мире, а именно агрессию и колонизаторские амбиции. То есть то, с чем Россия пришла в Украину", – отметил президент.

Он также добавил, что верит в развитие будущего.

"Было бы очень неплохо и символично, что такой Саммит мог бы пройти в Украине. Ведь именно на нашей территории, на территории Украины сейчас решается, будет ли вообще будущее у нас, будет ли вообще у мира будущее. Это решается и на Запорожской АЭС, и в наших морских портах, и на Донбассе, и в Крыму. Наша независимость – это ваша безопасность. Безопасность всего свободного мира", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил за понимание ситуации нашего государства.

"Благодарю за внимание! Спасибо председательству Китая за возможность принять участие в этом заседании в онлайн-формате", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 августа Россия попала ракетой в жилой дом на Днепропетровщине, где находились дети. Их пришлось извлекать из-под завалов.

В результате обстрела погибла 11-летняя девочка.

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