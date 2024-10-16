Саммит ЕС: Германия планирует сделать призыв к партнерам по увеличению финансовой помощи Украине — СМИ

В настоящее время эту информацию представляют представители федерального правительства.

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен просить ЕС об увеличении финансовой поддержки Украины для обороны.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылающееся на информацию от представителя федерального правительства.

Представитель правительства подтвердил, что Шольц снова будет призывать обсудить дальнейшую поддержку Украины. Этот вопрос будет рассмотрен на саммите ЕС 17 октября.

В материале говорится, что Украина может получить кредит от Европейского Союза в размере 35 миллиардов евро, часть которого она сможет направить на закупку оружия. Окончательное одобрение этого кредита ожидается от Европарламента 22 октября. Однако отмечается, что эта сумма может быть уменьшена, если США также объявят о предоставлении своей финансовой помощи Украине.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Берлин для участия в саммите "Берлинского процесса" по интеграции Западных Балкан в деловом наряде: голубом жакете, светлой блузке, черных брюках, черных туфлях на стойких каблуках и черных.

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