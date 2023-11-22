Саммит G20: что нового Путин сказал об Украине и почему отказались от участия Байден и Си

Путин заявил, что Россия вроде бы никогда не отказывалась от "мирных переговоров".

Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин отказались от состоявшейся сегодня 22 ноября онлайн встречи G20. В ней впервые через 2 года участвует российский диктатор Владимир Путин.

Почему лидеры двух самых мощных государств не вышли на связь и кто из партнеров Украины пошел слушать выступление диктатора — говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Почему Си и Байден отказались от встречи

Джозеф Байден и Си Цзиньпин всколыхнули мировое сообщество. Сразу после второго визита в Сан-Франциско, оба лидера отказались принять участие в онлайн саммите G20.

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Многие СМИ действительно ухватились в то, что все дело в Путине. Да, это было бы правильно, потому что сидеть и смотреть в глаза этому людоеду вряд ли очень интересно, а разговаривать с ним цивилизованными методами – крайне цинично. Но это не помешало быть на саммите президенту Франции Эманюэлю Макрону, председателю Евросовета Шарлю Мишелю, президентке Еврокомиссии Урсули Фон дер Ляен, премьеру Канады Трюдо и так далее. Так что этот вывод почти наверняка неверен.

Однако Путин там же выступил, при чем как всегда завел такую шарманку, что уши увядают. На видео трансляции видно, как премьер Испании Санчес будто бы от скуки и непонимания едва сдерживается, что не заснуть. Премьер Индии Нарендра Моди пытался слушать внимательно, но свою голову таки подстраховал рукой.

Что Путин сказал об Украине

В ответ на выступления западных лидеров Путин заговорил о войне. По его мнению, все якобы слишком акцентируют на том, что Россия начала войну, а должны обратить внимание на то, что Украина не хочет мира. В этот момент в своем гробу наверняка перевернулся английский писатель Орвел. Его книга "1984" похоже понемногу воплощается в реальность.

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На этом путинская ложь не закончилась. С началом войны в Украине мир пережил внезапный экономический кризис, в частности, значительно выросли цены на топливо и продовольствие. Возникли и логистические проблемы. И кто же в этом виноват, думаете ли вы? Вопрос риторический, но Путин считает, что во всем виноваты "великие экономики мира".

Дело в том, что эта онлайн встреча уже вторая за последние два дня. На первой из них лидеры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. На ней, в частности, присутствовал президент Китая Си. Пекин пытается активно влиять на ситуацию в регионе. Сам глава КНР неоднократно выступал за создание полноценного государства Палестина. Во второй же стране больше обратили внимание на вопросы климата на экономическое развитие. Наверное, климатическая повестка не первоочередна для КНР.

Кроме того сегодня Си встречает в Пекине другого представителя России – главу Госдумы РФ Володина. Так что говорить о холоде в отношениях двух диктатур рано. Похоже, китайский лидер успел обсудить, что хотел и решил не засиживаться на саммите. И Байден и Си на саммите заменили чиновники низшего ранга.

Что предшествовало

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин намерен поучаствовать в саммите "Большой двадцатки", который состоится 22 ноября в формате онлайн. В то же время президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпинь отказались выступить на мероприятии.

Президент-диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от "мирных переговоров " с Украиной.

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