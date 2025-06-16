G7 на грани раскола: Трамп не хочет подписывать совместное заявление

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не намерен присоединяться к общему заявлению стран G7, призывающему к деэскалации между Израилем и Ираном.

Об этом CNN сообщил источник, знакомый с переговорами на полях саммита в Канадских Скалистых горах.

В предыдущем проекте документа, подготовленного с участием европейских представителей, отмечено, что Израиль имеет право на самозащиту, а Иран не должен получить ядерное оружие. Однако Трамп решил воздержаться от подписания, чем сразу создал напряжение среди союзников еще до начала официальных дискуссий.

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Европейские лидеры – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кит Стармер – стремились достичь единства в вопросе Ближнего Востока вместе с хозяином саммита, премьер-министром Канады. Но США остаются в стороне.

Представитель Белого дома объяснил позицию:

"Под руководством президента Трампа Соединенные Штаты вернулись к лидерству в восстановлении мира в мире. Президент продолжит работу, чтобы Иран не получил ядерного оружия".

Несмотря на это, по словам высокопоставленного канадского чиновника, работа над текстом продолжается, и европейские делегации еще надеются убедить Трампа изменить позицию.

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"Этот вопрос еще не решен. Мы ожидаем ключевую дискуссию на вечерней сессии по глобальной безопасности", - подчеркнул он.

Напомним, перед началом саммита Трамп в комментарии CNN заявил, что, по его мнению, Иран хочет снизить напряженность.

"Они хотели бы поговорить, но им следовало сделать это раньше... Им придется заключить соглашение, и это будет болезненно для обеих сторон, но Иран не выиграет эту войну", - отметил Трамп.

При этом он отказался назвать условия, при которых США могли бы вмешаться в конфликт военным путём.

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По информации Reuters, Иран отвергает переговоры о прекращении огня во время нападения Израиля. ЦАХАЛ ранее совершил неожиданное нападение на Иран и уничтожил высший эшелон военного командования и повредил его ядерные объекты. Тегеран пообещал "открыть ворота ада" в ответ на то, что стало самым большим противостоянием между древними врагами.