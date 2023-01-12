"Саммит мира" при посредничестве ООН: украинский дипломат назвал дату и место проведения

Саммит на базе "формулы мира" Зеленского может пройти 24 февраля в штаб-квартире Организации объединенных наций.

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что предложенный президентом Владимиром Зеленским "саммит мира" при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша запланирован на 24 февраля. Он должен пройти в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu со ссылкой на комментарий украинского дипломата.

Василий Боднар напомнил журналисту агентства, что президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира из 10 пунктов, которая предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за причиненный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты.

"Это война за освобождение и независимость. Нам нужно освободить наши земли, восстановить нашу территориальную целостность и установить суверенные права на наших суверенных землях. Это главный элемент всей войны", — сказал он в комментарии турецкому изданию.

Украинский дипломат выразил благодарность министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, заявившему о поддержке Анкары мирного плана и готовности участвовать в его реализации.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что поддерживают "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года.

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