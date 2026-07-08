Саммит НАТО в Анкаре: Украине пообещали 70 млрд евро помощи, но умолчали о членстве — декларация

НАТО / © Unsplash

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Лидеры стран-членов НАТО по итогам саммита в Анкаре обнародовали совместную декларацию, где подтвердили неизменную поддержку Украины и заявили, что Россия остается долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности.

Об этом свидетельствует документ декларации.

В документе отмечается, что Украина «вносит важный вклад в трансатлантическую безопасность», а государства Альянса «объединяются в нашей непреклонной поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности».

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В то же время, в декларации не содержится упоминания о перспективах вступления Украины в НАТО.

Что предполагает декларация НАТО

Среди ключевых положений документа:

лидеры Североатлантического союза подтвердили приверженность принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Вашингтонского договора;

Россия названа долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности, а терроризм — постоянной угрозой;

НАТО объявило о новых оборонных закупках на сумму более 50 млрд долларов;

страны Европы и Канада вместе с США будут брать на себя большую ответственность за укрепление обороноспособности Североатлантического союза;

союзники будут работать над созданием совместной трансатлантической боевой облачной инфраструктуры и внедрением моделей искусственного интеллекта в военной сфере.

Также в декларации говорится, что европейские союзники и Канада обеспечивают большую часть безопасности помощи Украине. В 2026 году НАТО планирует предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи, техники и поддержки обучения военных.

В 2027 году союзники намерены обеспечить по меньшей мере аналогичный уровень поддержки.

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Отдельно в декларации говорится, что Иран не должен получить ядерное оружие, а также должен гарантировать свободу судоходства в Ормузском проливе.

Несмотря на подтверждение долгосрочной поддержки Украины, вопрос о будущем членстве страны в НАТО в итоговом документе не упоминается.

Напомним, президент США во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил уверенность, что Вашингтон способен достигать договоренностей даже в самых сложных международных конфликтах.

Между тем, западные СМИ информируют, что Украина больше не продвигает конкретный мирный план по завершению войны с Россией.

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