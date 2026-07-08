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Саммит НАТО в Анкаре: Украине пообещали 70 млрд евро помощи, но умолчали о членстве — декларация
Декларация по итогам саммита в Анкаре свидетельствует, что стабильная поддержка Украины будет продолжаться. Лидеры НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой и пообещали 70 млрд евро помощи в этом году.
Лидеры стран-членов НАТО по итогам саммита в Анкаре обнародовали совместную декларацию, где подтвердили неизменную поддержку Украины и заявили, что Россия остается долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности.
Об этом свидетельствует документ декларации.
В документе отмечается, что Украина «вносит важный вклад в трансатлантическую безопасность», а государства Альянса «объединяются в нашей непреклонной поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности».
В то же время, в декларации не содержится упоминания о перспективах вступления Украины в НАТО.
Что предполагает декларация НАТО
Среди ключевых положений документа:
лидеры Североатлантического союза подтвердили приверженность принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Вашингтонского договора;
Россия названа долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности, а терроризм — постоянной угрозой;
НАТО объявило о новых оборонных закупках на сумму более 50 млрд долларов;
страны Европы и Канада вместе с США будут брать на себя большую ответственность за укрепление обороноспособности Североатлантического союза;
союзники будут работать над созданием совместной трансатлантической боевой облачной инфраструктуры и внедрением моделей искусственного интеллекта в военной сфере.
Также в декларации говорится, что европейские союзники и Канада обеспечивают большую часть безопасности помощи Украине. В 2026 году НАТО планирует предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи, техники и поддержки обучения военных.
В 2027 году союзники намерены обеспечить по меньшей мере аналогичный уровень поддержки.
Отдельно в декларации говорится, что Иран не должен получить ядерное оружие, а также должен гарантировать свободу судоходства в Ормузском проливе.
Несмотря на подтверждение долгосрочной поддержки Украины, вопрос о будущем членстве страны в НАТО в итоговом документе не упоминается.
Напомним, президент США во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил уверенность, что Вашингтон способен достигать договоренностей даже в самых сложных международных конфликтах.
Между тем, западные СМИ информируют, что Украина больше не продвигает конкретный мирный план по завершению войны с Россией.