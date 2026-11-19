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«Боже, береги нас от таких друзей». Этот пост в Х польский премьер Дональд Туск сделал незадолго после короткой личной встречи Трампа и Путина на полях саммита АТЭС, предшествовавшей трехсторонним переговорам президентов США, Китая и России. Все мировые СМИ облетело обращение к Путину, которое Трамп озвучил, заходя в переговорную комнату: «Кто он? Он мой друг».

После этого Трамп лично встретился с Си, которого также назвал своим «другом», с которым у него «особые отношения». Хотя до этого, во время пленарного заседания лидеров саммита АТЭС, именно во время выступления «друга» Си, Трамп заснул. Камеры зафиксировали, как он долго сидел с опущенной головой и закрытыми глазами.

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Главной темой непродолжительных переговоров Трампа и Путина, по версии Кремля, была Украина. По состоянию на вечер четверга, 19 ноября, когда ТСН.ua публиковал эту статью, Трамп еще не сделал своих заявлений по поводу отдельной встречи с Путиным и подробностей их обсуждений Украины и войны России.

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А вот результаты трехсторонней встречи Трампа, Си и Путина, которую многие даже американские СМИ, не говоря уже о российских и китайских, окрестили «исторической», Кремлю явно не понравились. На вопрос, можно ли ее назвать «Ялтой-2», помощник Путина Ушаков промолчал, а глава МИД РФ Лавров накричал на российского пропагандиста с микрофоном. Единственный видимый результат полуторачасовых переговоров Трампа, Си и Путина — это совместная декларация, согласованная заранее. Но и она не содержит никакой конкретики.

Зачем же тогда эти «исторические» переговоры на троих вообще были нужны? Об итогах читайте в материале ТСН.ua.

Совместная декларация ни о чем: ООН, ядерка и энергетика

Трехсторонняя встреча президентов США, Китая и России действительно первая в истории. Однако «исторической» она точно не стала. И, честно говоря, не могла. При всем расположении Трампа к диктаторам и лести в адрес Си и Путина, в Китай он приехал, как «хромая утка». После сокрушительного поражения на промежуточных выборах в Конгресс американский президент вряд ли сможет выполнить хоть какую-то договоренность или обещание. Глава Кремля на саммите АТЭС также был в слабой позиции — кадры существенно поврежденного украинскими ударами Керченского моста облетели все мировые СМИ, даже «дружественные» России китайские.

ТСН.ua уже писал, что организовать встречу на троих на саммите АТЭС — это идея Путина, который мечтает про «Ялту-2». В Кремле с ней носились более полугода, предлагая то Си, то Трампу. Однако в Пекине, как ни странно, не были заинтересованы в таком формате, до последнего не подтверждая возможность проведения трехсторонних переговоров. В конце концов, в КНР согласились, однако выхолостили итоговую декларацию так, что результат встречи Трампа, Си и Путина — это скорее «за все хорошее, против всего плохого».

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Во-первых, лидеры США, Китая и России согласились, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Правда, единственная страна, которая постоянно грозится развязать ядерную войну — это Россия. Путин даже изменил российскую ядерную доктрину. А китайский лидер, предложив на трехсторонней встрече уничтожить все ядерное оружие, по оценкам Пентагона, будет иметь 1000 боеголовок к 2030 году.

Во-вторых, Америка, КНР и Россия согласились увеличить производство и поставку нефтепродуктов.

Однако напомним, что к мировому энергетическому кризису привела очередная военная операция США и Израиля против Ирана, который заблокировал Ормузский пролив. Именно это и похоронило рейтинг Трампа и республиканцев. Москва и Пекин экономически и военно поддерживают Иран, помогая восстановить его военный потенциал после американских ударов.

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В-третьих, будучи постоянными членами Совбеза ООН (имеющими право вето — Ред.), США, Китай и Россия высказались за реформирование Организации.

Призывы к реформированию ООН раздаются уже не первое десятилетие. Особенно остро эта необходимость возникла после начала российской агрессии против Грузии в 2008 году, оккупации украинского Крыма в 2014-м и начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году. Однако за реформу ООН должны проголосовать постоянные члены Совбеза, такие как Россия и Китай, имеющие право вето. А это замкнутый круг.

Как унижали Путина: объятия, красная дорожка и несемейное фото

То, что этот саммит АТЭС, как и встреча на троих, была выгоднее именно Путину, чем Си (несмотря на то, что Китай был принимающей стороной), было видно невооруженным глазом. Возможно, именно поэтому главу Кремля несколько раз изрядно унизили. Хотя утверждать, что Пекин все это продумал заранее, тоже нельзя.

Однако еще в самом начале Си, нарушив протокол, лично встретил Трампа у самолета в аэропорту Шэньчжэня, расстелив для него красную дорожку. В последний раз только Мао Цзэдун так встречал Никиту Хрущева в 1959 году. Путина на аэродроме встретил Цай Ци, член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и руководитель аппарата Си. Правда, следует отметить, что во время государственного визита Си в Вашингтон в конце сентября этого года Трамп также нарушил протокол и встретил китайского лидера лично у самолета.

Также СМИ обратили внимание на то, как во время совместных фото участников саммита АТЭС Путин хотел стать рядом с Си. Тогда же на камеры Трамп и Путин пожали друг другу руки. Однако после этого лидер КНР и американский президент указали главе Кремля на другое место. А во время торжественного приветственного ужина Путина посадили за отдельный от Си и Трампа стол.

В конце концов, чтобы хоть как-то реабилитироваться, по крайней мере для внутренней российской аудитории, на финальной пресс-конференции один из российских пропагандистов из кремлевского пула спросил Путина, похожа ли его трехсторонняя встреча с Трампом и Си на «Ялту-2». Глава Кремля, конечно, ответил утвердительно, повторив заезженную фразу о том, что Россию якобы обманули обещаниями не расширять НАТО. Хотя, как известно, никаких таких заверений Москве никогда и никто не давал.

«В Ялте никто не делил мир, в Ялте не было разделения мира на зоны влияния. Ялта просто зафиксировала реалии, сложившиеся после Второй мировой войны. А что нужно было делать тогда? Продолжать воевать что ли?» — сказал Путин, оправдывая свою зацикленность на желании вернуть советскую сферу влияния.

Как известно, во время первых за девять месяцев трехсторонних переговоров США-Украина-Россия на прошлой неделе в Абу-Даби переговорная делегация из Кремля обсуждала в основном свое давнее требование о новой архитектуре безопасности в Европе. Этот ультиматум замглавы МИД РФ Сергей Рябков озвучил еще в декабре 2021 года, требуя от США и НАТО «собирать манатки и убираться на границы 1997 года». То есть, вернуться к Варшавскому договору, который существовал в советское время.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, то, что лидеры ядерных государств встречаются — это нормально — они пытаются договориться о лучшем пути вперед. В то же время премьер Дании Мэтте Фредериксен предостерегла, что ни в коем случае нельзя соглашаться на российские условия по европейской безопасности. По ее словам, нужно обеспечить Украине как можно более сильную позицию как на фронте, так и за столом переговоров.

О переговорах и урегулировании спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут говорить с Владимиром Зеленским и «коалицией желающих» вечером в четверг, 19 ноября, в Берлине, сразу после трехсторонней встречи Трампа с Си и Путиным в Шэньчжэне. Как известно, только глава Кремля во вступительном слове к встрече на троих упомянул об Украине. Трамп и Си говорили о другом. Не было упоминания об Украине и войне России и в итоговой декларации. Напомним, как накануне Зеленский подчеркнул, что США и Китай имеют достаточное влияние, чтобы заставить Россию остановить войну в течение одной встречи. Однако, как видим, ни Трамп, ни Си в этом не заинтересованы.

Дата публикации 12:57, 19.11.26 Количество просмотров 124 Трамп и Си Цзиньпин попали в неловкую ситуацию: видео

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