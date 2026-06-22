Саммит в Берлине: Европа готовит новые шаги для поддержки Украины в войне

В Берлине состоится саммит по помощи Украине / © Getty Images

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Лидеры ведущих государств-партнеров Украины встретятся в Берлине на саммите «E5» по военной поддержке Украины. Встреча состоится в среду, 24 июня. Там обсудят дальнейшие шаги в российско-украинской войне.

Об этом пишет Le Monde.

В Берлине состоится встреча лидеров «E5»: чем помогут Украине

О предстоящей встрече в понедельник, 22 июня, сообщили в правительстве Италии. Главной целью саммита является стремление европейских стран усилить свою роль в прекращении войны в Украине.

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По официальным данным, в переговорах примет участие премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также ее коллеги из Великобритании, Франции, Германии и Польши.

Объединение этих государств, известное как E5, было создано в 2024 году на фоне призывов к милитаризации Европы и оптимизации помощи Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил проведение саммита на этой неделе, однако не назвал точной даты.

Эта встреча состоится после недавнего саммита G7, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В ходе предварительных переговоров международные лидеры согласовали расширение поставок систем противовоздушной обороны Киеву и введение новых санкций против РФ.

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По информации дипломатических источников страны G7 также приняли решение предоставить лицензии украинским компаниям для самостоятельного производства систем ПВО и ракет большой дальности.

Глава МИД Эстонии предостерег Европу от ошибки

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время конференции безопасности в Германии предостерег Европу от очередной дипломатической ловушки Кремля — согласия на роль «нейтрального посредника».

По его мнению, Москва использует страх Запада перед эскалацией и подпитывает иллюзии об эффективности компромиссов, которые уже доказали свою бесполезность после агрессии против Грузии, аннексии Крыма и Минских соглашений.

Вместо диалога с агрессором Европа должна сохранять стратегическое терпение, усиливать давление на РФ и поддерживать Украину. Дипломат также отметил значительный рост военных возможностей Киева, способного переносить войну на территорию агрессора.

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