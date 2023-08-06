Саммит в Саудовской Аравии: Китай поддержал третий раунд переговоров по миру в Украине — СМИ

Главным дипломатическим сюрпризом саммита в Саудовской Аравии по миру в Украине, который проходил в Джидде, стало участие представителя Китая. К первым переговорам, которые проходили по этому поводу в Копенгагене в июне 2023 года, Пекин не присоединился.

Об этом пишет в воскресенье, 6 августа, британское издание The Guardian.

Во встрече высокопоставленных чиновников из примерно 40 стран мира, говорится в сообщении, Китай "принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на таком уровне".

"У нас много разногласий, и мы услышали разные позиции, но важно, чтобы наши принципы разделялись", — сказал перед этой встречей спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй.

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Встреча в Джидде завершилась без объявления совместного заявления. На встрече было договорено, что рабочие группы будут созданы для разработки деталей ключевых тем, которые являются основными в украинской формуле мира из 10 пунктов, тогда как параллельная группа послов продолжит техническую работу над этими вопросами.

Рабочие группы будут исследовать решения о глобальной продовольственной безопасности, ядерной безопасности, экологической безопасности, гуманитарной помощи, освобождении военнопленных и похищенных детей, которые затем будут "использованы в будущей работе этой группы на уровне советников по национальной безопасности".

Параллельно отдельная группа послов в Киеве продолжит техническую работу.

Переговоры призваны найти жизнеспособную основу для встречи глав государств, причем источники говорят, что дата все еще остается неопределенной, но до конца года считается вероятной.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что эта инициатива приведет к "мирному саммиту" мировых лидеров уже этой осенью, чтобы одобрить принципы, основанные на формуле урегулирования из 10 пунктов, включающих, в частности, уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины и восстановление принципов ООН и соблюдение международного права.

Напомним, решение Китая присоединиться к международным переговорам в Саудовской Аравии свидетельствует об изменении дипломатической стратегии относительно вторжения РФ в Украину.

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