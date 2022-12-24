"Самое большое желание, чтобы снова наступил мир": Штайнмайер вспомнил в рождественском обращении Украину

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении заявил, что немцы должны поддерживать подвергающихся нападению. По его словам, Украина защищается с большим мужеством, а Европа сплочена.

Об этом сообщила Deutsche Welle.

"Пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, угрозам и угнетению. Жестокое российское нападение на Украину, возвращение войны в Европу, ужасные страдания украинцев, как и опасения эскалации боевых действий — все это пугает многих людей в нашей стране", – подчеркнул глава Германии.

Он подчеркнул, что "наибольшее наше желание в этом году, чтобы снова наступил мир". "Это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не покидает народ Украины лицом к лицу с произволом и насилием оккупантов", — отметил президент. Впрочем, такой мир еще "не обозрим".

По словам Штайнмайера, европейские страны не поддались панике и "не разрешили внести раскол в наши ряды". Он призвал граждан быть сплоченными и не терять веру в свои силы.

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак в канун Рождества опубликовал чувствительный ролик в поддержку Украины. На видео сравнивают жизнь двух девочек из Украины и Великобритании. Они обе готовятся к Рождеству, но у британского ребенка предпраздничный период полон счастья, украинская девочка каждый день сама слышит сигналы воздушной тревоги.

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