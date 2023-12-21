Самое длинное несправедливое заключение в истории страны: мужчину, отсидевшего 48 лет, оправдали

Теперь у него есть право на денежную компенсацию.
Суд Оклахомы, США, оправдал мужчину, который провел 48 лет в тюрьме за убийство, которого он не совершал, что является самым продолжительным из известных неправомерных приговоров в США.
Об этом пишет BBC.
70-летний Глинн Симмонс был освобожден в июле после того, как окружной суд установил, что важнейшие доказательства по его делу не были переданы его адвокатам.
В понедельник окружной прокурор заявил, что доказательств нового судебного разбирательства недостаточно. Во вторник судья Эми Палумбо объявила Симмонса невиновным.
"С помощью четких и убедительных доказательств этот суд приходит к выводу, что преступление, за которое господин Симмонс был осужден и заключен не был совершен г-ном Симмонсом", — заявила в своем решении Палумбо.
"Это урок устойчивости и упорства", — заявил Глинн журналистам после принятия решения, сообщает Associated Press. "Не разрешайте никому говорить вам, что этого не может произойти, потому что это действительно может".
Осужденный освобожден после того, как свидетель оказался слепым.
Симмонс отсидел 48 лет, один месяц и 18 дней в тюрьме за убийство Кэролин Роджерс в 1974 году во время ограбления винного магазина в пригороде Оклахома-Сити.
Глинну было 22 года, когда он Дон Робертс был признан виновным и приговорен к смертной казни в 1975 году. Позднее наказание было смягчено до пожизненного заключения из-за постановления Верховного суда США о смертной казни. Симмонс настаивал на своей невиновности, заявив, что в момент убийства он находился в своем родном штате Луизиана.
Мужчина улыбнулся, когда суд заявил о его невиновности. Одетый в серый свитер с капюшоном и шляпу, Симмонс позже рассказал репортерам, что ждал этого момента "долго-долго".
"То, что было сделано, невозможно отменить, но ответственность может быть", – сказал он.
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В июле окружной суд отменил приговор, установив, что прокуратура не передала адвокатам все доказательства, в частности то, что свидетель узнал других подозреваемых.
Симмонс и Робертс были осуждены частично на основании показаний подростка, которому выстрелили в затылок. Подросток указал на нескольких других мужчин, а затем опроверг некоторые из своих показаний, сообщает Национальный реестр оправданий.
Робертс был освобожден условно-досрочно в 2008 году.
Неправомерно осужденные люди, отбывающие в Оклахоме, имеют право на компенсацию в размере до 175 000 долларов США.
По данным GoFundMe, Глинн Симмонс сейчас борется с раком печени. Люди собрали тысячи долларов, чтобы помочь ему оплатить жизнь и химиотерапию.
Напомним, жених и невеста в одно время попали в две разные авиакатастрофы. Стало известно, как это произошло.
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