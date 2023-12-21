Самое длинное несправедливое заключение в истории страны: мужчину, отсидевшего 48 лет, оправдали

Теперь у него есть право на денежную компенсацию.

Суд Оклахомы, США, оправдал мужчину, который провел 48 лет в тюрьме за убийство, которого он не совершал, что является самым продолжительным из известных неправомерных приговоров в США.

Об этом пишет BBC.

70-летний Глинн Симмонс был освобожден в июле после того, как окружной суд установил, что важнейшие доказательства по его делу не были переданы его адвокатам.

В понедельник окружной прокурор заявил, что доказательств нового судебного разбирательства недостаточно. Во вторник судья Эми Палумбо объявила Симмонса невиновным.

"С помощью четких и убедительных доказательств этот суд приходит к выводу, что преступление, за которое господин Симмонс был осужден и заключен не был совершен г-ном Симмонсом", — заявила в своем решении Палумбо.

"Это урок устойчивости и упорства", — заявил Глинн журналистам после принятия решения, сообщает Associated Press. "Не разрешайте никому говорить вам, что этого не может произойти, потому что это действительно может".

Глинн Симмонс / Фото: NEWS9, OKLAHOMA CITY KWTV

Осужденный освобожден после того, как свидетель оказался слепым.

Симмонс отсидел 48 лет, один месяц и 18 дней в тюрьме за убийство Кэролин Роджерс в 1974 году во время ограбления винного магазина в пригороде Оклахома-Сити.

Глинну было 22 года, когда он Дон Робертс был признан виновным и приговорен к смертной казни в 1975 году. Позднее наказание было смягчено до пожизненного заключения из-за постановления Верховного суда США о смертной казни. Симмонс настаивал на своей невиновности, заявив, что в момент убийства он находился в своем родном штате Луизиана.

Мужчина улыбнулся, когда суд заявил о его невиновности. Одетый в серый свитер с капюшоном и шляпу, Симмонс позже рассказал репортерам, что ждал этого момента "долго-долго".

"То, что было сделано, невозможно отменить, но ответственность может быть", – сказал он.

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В июле окружной суд отменил приговор, установив, что прокуратура не передала адвокатам все доказательства, в частности то, что свидетель узнал других подозреваемых.

Симмонс и Робертс были осуждены частично на основании показаний подростка, которому выстрелили в затылок. Подросток указал на нескольких других мужчин, а затем опроверг некоторые из своих показаний, сообщает Национальный реестр оправданий.

Робертс был освобожден условно-досрочно в 2008 году.

Неправомерно осужденные люди, отбывающие в Оклахоме, имеют право на компенсацию в размере до 175 000 долларов США.

По данным GoFundMe, Глинн Симмонс сейчас борется с раком печени. Люди собрали тысячи долларов, чтобы помочь ему оплатить жизнь и химиотерапию.

Напомним, жених и невеста в одно время попали в две разные авиакатастрофы. Стало известно, как это произошло.

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