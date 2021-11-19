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Самое дорогое наводнение в истории Канады: спасатели до сих пор не могут добраться до 18 тысяч человек

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Самое дорогое наводнение в истории Канады: спасатели до сих пор не могут добраться до 18 тысяч человек

Associated Press

После ливней заблокирована дорога и в крупнейший порт страны в Ванкувере.

Самое дорогое наводнение в истории Канады – спасатели страны все еще не могут добраться до 18 тысяч человек в наиболее пострадавших от стихии населенных пунктах.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 19 ноября.

Отмечается, что в зоне стихийного бедствия оказалась провинция Британская Колумбия — после двухдневных ливней многие автодороги там заблокированы, в том числе и дорога в крупнейший порт страны в Ванкувере.

Это чревато экономическими убытками из-за перебоев в поставках. Среди товаров, которые могут не попасть в магазины, в частности, могут оказаться рождественские елки. Пока власти подсчитывают убытки и ищут выход из ситуации — у синоптиков есть неутешительные прогнозы — на следующей неделе Канада снова будет страдать от ливней.

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