Самое холодное Рождество в истории США: 28 человек погибли, сотни тысяч - без света

В воскресенье, 25 декабря, американцы пережили самый холодный день Рождества за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает The Guardian.

Температура воздуха кое-где достигала минус 45 градусов по Цельсию, погибли по меньшей мере 28 человек, а еще сотни тысяч остались без электричества из-за сильного снегопада и порывов ветра, достигавших 100 километров в час.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что арктическая воздушная масса распространилась на две трети территории Соединенных Штатов.

"В некоторых регионах каждый, кто выходит из дома, рискует получить обморожение. Будьте готовы к сильному холоду и наденьте многослойную одежду, закрывая как можно больше открытых участков кожи. Также имейте готовые аптечки первой помощи в транспортных средствах", — предупредили в службе.

Шторм, простирающийся от района Великих озер, близ Канады, до границы с Мексикой, накрыл несколько штатов — Колорадо, Канзас, Оклахому, Небраску и Нью-Йорк.

60 процентов населения Соединенных Штатов оказались в районах, где действуют предупреждения о суровой погоде.

В городе Баффало, штат Нью-Йорк, два дня шел снег, толщина снежного слоя сейчас превышает полтора метра. Люди здесь застряли в своих автомобилях. Скорой помощи нужно в среднем три часа, чтобы добраться до места вызова. Все пожарные машины нуждались в помощи, чтобы передвигаться по снегу.

"Мы знаем о людях, которые более двух дней находились в застрявших в снегу автомобилях. Также есть люди, которые остаются в домах при температуре ниже нуля", — сказал Марк Полонкаржде, глава округа Эри.

В последние дни около 1,5 миллиона жителей страны остались без электричества, а еще сотни тысяч получили предупреждение о возможных отключениях электроэнергии. В настоящее время около 250 тысяч человек не имеют доступа к электроэнергии.

Также поставщики природного газа в Нью-Йорке и Массачусетсе попросили клиентов снизить потребление во избежание перебоев.

Напомним, в пятницу зимний шторм "Эллиотт", принесший исторически низкие температуры на выходных, повлек за собой отмену более 4300 рейсов в США. Еще 5200 авиарейсов в стране были задержаны.

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