Самое масштабное за 500 лет: в NASA сообщили о необычном полярном сиянии в мае (фото)

Северное сияние в мае в небе над Северной Америкой и Европой, возможно, было самым сильным за многие столетия.

Об этом сообщили в NASA, передает independent.

"Учитывая сообщения о полярных сияниях, видимых до 26 градусов магнитной широты, это недавнее явление может конкурировать с некоторыми из самых низких полярных сияний, которые были зафиксированы за последние пять веков", — говорится в блоге американского космического агентства.

Полярное сияние в Украине

В то же время, там добавили, что ученые еще оценивают этот рейтинг.

Полярное сияние над Украиной 5 ноября 2023 года / Фото: из соцсетей

Цвета от зеленого до розового и красного вызваны заряженными частицами Солнца, которые взаимодействуют с газами в атмосфере Земли.

Полярное сияние над Украиной 5 ноября 2023 года / Фото: из соцсетей

"Видимость полярного сияния не является идеальным показателем, но она позволяет нам сравнивать на протяжении веков", — сказала профессор-исследователь из Университета Колорадо в Боулдере Делорес Книпп.

В этот раз полярное сияние можно было увидеть и в Украине. ТСН.ua уже сообщал об этом явлении 11 мая. Небо приобрело розово-фиолетовые оттенки. Это явление произошло на фоне мощной магнитной бури, накрывшей Землю 10 мая и продолжающейся до 12 мая включительно.

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