Самое массовое самоубийство века: история религиозной секты, где матерей заставляли убивать своих детей

В результате трагедии погибли 918 человек, среди которых 304 несовершеннолетних и 150 детей до 10 лет.

Лидер великого Джонстаунского культа Джим Джонс повлек за собой массовое самоубийство, в результате которого погибли более 900 человек. Большинство из них были детьми. Джонс промывал мозги людям, чтобы те давали яд собственным детям, а затем выпивали его сами.

Об этом пишет The Mirror.

Кто такой Джим Джонс

Уроженец штата Индиана, США, он фактически полностью обязан своим воспитанием матери, которая хоть и скептически относилась к институту церкви, однако верила в духов. Частично эту веру она привила и Джонсу. Еще с детства будущий лидер секты посещал церковь пятидесятников, ведь ее представители жили с Джонсом по соседству.

Джим Джонс – лидер секты / Associated Press

В начале 1950-х мужчина начал проповедовать прямо на улице. Его речи, хоть и привлекали в церковь новых членов, однако заставляли администрацию видеть в Джонсе угрозу.

Дело в том, что будущий лидер культа подчеркивал исключительное равенство людей с разными расовыми и социальными признаками. Это собственно и повело за ним сотни последователей, среди которых было большинство афроамериканцев. Чтобы лишить их дискриминации, Джонс основал свою церковь, где проповедовал равенство и поддерживал коммунизм.

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Джонс привлекал людей в секту бесплатными столовыми, детскими садами, помощью в медицинском обслуживании.

В начале 1970-х Джонс вообще отрекся от Библии и начал высмеивать традиционное христианство. Численность его последователей росла. Отделение его "Храма народов" начали открываться в разных городах. При церкви были дома престарелых и школы, а ежемесячное издание Джонса имело тираж 30 тыс. экземпляров.

Джонс был женат и имел детей. Он называл свою семью "радужной", ведь приемные дети Джонса были разными по этничности. Лидер секты работал в городском муниципалитете, имел широкие связи, а также встречался с губернатором Калифорнии, вице-президентом и первой леди США.

Очевидно, поэтому Джонс стал слишком самовлюбленным и эгоцентричным. Исследователь культов Рик Росс назвал его "нарциссическим психопатом". Сам Джонс утверждал, что он является реинкарнацией Иисуса, Будды и Ленина.

После нескольких лет пропаганды в разных частях США негативное влияние Джонса на население начало вызывать подозрение у властей. О культе распространилась негативная реклама, в результате чего Джонс перенес свою секту в Южную Америку, где основал общину Джонстаун.

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Из-за тяжелой акклиматизации лидер культа начал болеть. У него появились проблемы с языком, многочисленные мании и паранойя – Джонс у всех видел предателей. Несмотря на это, он оставаться главой общины. Его последователи относились к нему с любовью и уважением, называя его "Отцом". Исследователь Рик Росс говорит, что лидер секты еще и употреблял огромное количество наркотиков, после чего вообще потерял здравый смысл.

Наиболее массовое самоубийство века

17 ноября 1978 года конгрессмен США и борец с культами Лео Райан отправился в Джонстаун, чтобы выяснить слухи о насильственном содержании членов секты.

Массовое самоубийство в Джонстауне / Associated Press

Во время его визита несколько членов "Храма народов" решили вернуться вместе с Лео Райаном в США. Эту идею Джонс не отдержал. И когда 18 ноября люди отправились с конгрессменом в местный аэропорт, "охрана" культа открыла по ним огонь. В результате были убиты один из последователей, сам Лео Райан и несколько журналистов.

В тот же день Джонс собрал всех своих приверженцев и продолжил активно промывать им мозг. Лидер культа убедил людей провести "революционный акт самоубийства". Следовательно, 18 ноября 1978 года в результате наиболее массового самоубийства столетия трагически погибли 918 человек. Среди них было 304 несовершеннолетних, в том числе 150 детей в возрасте до 10 лет. Джонс просто заставил людей травить своих детей и после того убивать себя.

"Выбор был сделан за них. Им просто дали яд. Некоторые родители, смотря на то, как умирают их дети, чувствовали, что смысл жизни потерян, и сами совершали самоубийство", — объясняет исследователь Росс.

Этого почти невозможно предотвратить

Исследователь подчеркнул, что ужасная ситуация в 1978 году разоблачила опасность, в которой оказываются люди, которым промывают мозги. Росс говорит, что, несмотря на столь ужасные последствия, новые культы все еще продолжают появляться.

Проблема в том, что их почти невозможно остановить по законным основаниям. Эксперт говорит, что власти могут вмешаться только в случае совершения преступления, а это чаще всего уже бывает поздно.

" К тому времени, когда лидеры культов пересекут предел преступности, и правоохранительные органы будут вправе вмешаться, это обычно уже слишком поздно", — объясняет Росс.

Важно отметить, что пока, к сожалению, нет никакого распоряжения или закона против сект, культов, промывания мозгов людям и манипулирования их сознанием.