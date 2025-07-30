Самое мощное за 70 лет землетрясение "ударило" по России: что известно

Последствия землетрясения в России

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В ночь на 30 июля у побережья российского полуострова Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, которое вызвало цунами высотой до 4 метров.

Об этом сообщает агентство Reuters и CNN.

Согласно информации Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения располагался в 126 км к юго-востоку от города Петропавловск-Камчатский, на глубине 19,3 км. Эхо подземных толчков ощущалось в нескольких регионах Дальнего Востока России.

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Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Лебедев подтвердил, что в некоторых районах Камчатки зафиксировано цунами высотой 3-4 метра. По словам губернатора региона Владимира Солодова, стихия нанесла повреждения инфраструктуре, в частности, пострадал детский сад. Также сообщается о нескольких травмированных в результате землетрясения.

На Северных Курилах часть территории города Северо-Курильск оказалась под водой. В Петропавловске-Камчатском началась массовая эвакуация, на дорогах образовались большие пробки.

Россия объявила угрозу цунами для залива Авача, где расположена стратегическая подводная база «Рыбачий» — ключевой объект Тихоокеанского флота РФ для ядерных подводных лодок;

Японская метеорологическая служба также зафиксировала сейсмическую активность и предупредила о возможном цунами высотой до 3 метров. В ряде прибрежных районов Японии объявлена эвакуация населения. Правительство страны призвало граждан оставаться в безопасных зонах до дальнейших сообщений.

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Предупреждение о возможном цунами также обнародовали в США. В частности, о потенциальной опасности сообщили для побережий Аляски, Гавайев, а также для американской островной территории Гуам и ряда других островов Микронезии. В прибрежных районах Гавайев была объявлена эвакуация жителей.

Наслідки землетрусу в Росії

Что известно о землетрясении

Землетрясение магнитудой 8,7 — предварительно, это самый сильный подземный толчок в регионе с 1952 года. Землетрясение длилось более 7 минут.

Ожидается, что афтершоки будут продолжаться не менее месяца. Их магнитуда может достигать 7,5, а колебания до 6 баллов в Петропавловске-Камчатском.

Это землетрясение стало первым в мире с магнитудой 8 или более с 2012 года. За последние 13 лет на планете не фиксировалось таких сильных подземных толчков.

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Напомним, ночь на 19 июля жителей Камчатки всколыхнула серия мощных землетрясений. Самое сильное из них, по данным Геологической службы США, достигло магнитуды 7,4.