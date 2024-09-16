В Одессе ощутили землетрясение — подробности

В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали на Одесщине и Николаеве.

Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), а также заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Эпицентр земетруса пришелся на Румынию. Там почувствовали толчки в 5,5 балла.

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 Фото: Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр EMSC

Также о землетрясении заявили в Молдове и Украине, в частности, в Одесской области.

По словам Олега Кипера, на юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Также ощущались толчки и в других районах области.

"По оперативной информации экстренных служб и согласно докладам дежурных, все объекты критической инфраструктуры без повреждений работают в штатном режиме. Сообщений о разрушениях в области и необходимости помощи не поступало", — отметил Кипер.

По данным румынского Института физики Земли, землетрясение стало "сильнейшим" с начала 2024 года, а глубина его подземных толчков составила 140 км.

Румынские спасатели призвали людей сохранять спокойствие, учитывая возможные повторные толчки.

Напомним, ранее вблизи Крыма произошло мощное землетрясение. По данным центра, магнитуда колебания была 3,5 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в 5:50.

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