Самое сильное за 100 лет наводнение в Италии: количество жертв постоянно растет (видео)

В Италии растет количество жертв от мощного наводнения, многие люди с ограниченными возможностями не могут покинуть свои дома и оказались в ловушке.

Об этом сообщает The Guardian.

По последним данным, наводнение забрало жизни 13 человек. 20 тысяч жителей остались без крова из-за стихийного бедствия, во время которого 23 реки вышли из берегов, также произошло 280 оползней в 41 городе. Дороги были заблокированы, движение поездов пришлось отменить.

Среди погибших была пожилая пара, которая не смогла выбраться из своего дома в деревне Каве, провинция Форли-Чезена.

80-летний мужчина утонул в своем подвале после того, как супружеская пара, владевшая компанией по производству трав, погибла от наводнения в поле напротив их дома.

Тело 70-летнего мужчины унесло течением на 20 км вниз по реке.

76-летний гражданин погиб после оползня, он находился в саду у своего дома, 43-летний мужчина умер после того, как упал в колодец. Он пытался откачать воду из своего участка.

Наиболее пострадал регион Эмилия-Романья, где расположены такие города, как Болонья и Модена. По словам министра гражданской защиты Нелло Музумечи, в некоторых областях за 36 часов выпала полугодовая норма осадков.

Дожди начались после сильной засухи. По словам экспертов, это усилило наводнения, поскольку высохшая почва хуже впитывала воду. Местные власти предупреждают, что сильные дожди могут повториться в ближайшие дни.