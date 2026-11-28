Лос-Анджелес всколыхнул сильнейшее за 12 лет землетрясение

Реклама

В субботу, 28 ноября, Южную Калифорнию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр располагался у побережья Манхэттен-Бич, примерно в 6 километрах к западу от города. Подземные толчки ощущались в разных районах Лос-Анджелеса и соседних населенных пунктах.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Геологическую службу США (USGS) и местные экстренные службы.

Реклама

Где произошло землетрясение и насколько сильными были толчки

Подземные колебания были зафиксированы в 09:30 по местному времени (19:30 по Киеву). Первоначально американские службы сообщали о предыдущей магнитуде 4,7, однако после уточнения данных ее повысили до 5,0. Ячейка землетрясения располагалась на глубине примерно 12,2 километра.

Реклама

По оценке газеты Los Angeles Times, это самое сильное землетрясение за последние 12 лет для городской агломерации округов Лос-Анджелес и Ориндж. Предыдущий толчок магнитудой более 5 в этом регионе произошел в 2014 году вблизи города Бреа в округе Ориндж. Тогда магнитуда составила 5,1.

Сейсмологиня Люси Джонс из Калифорнийского технологического института объяснила, что землетрясение было относительно глубоким, но его хорошо почувствовали в большей части бассейна Лос-Анджелеса. По ее оценке, интенсивность колебаний у эпицентра была достаточной, чтобы напугать людей, однако недостаточной для масштабных разрушений.

Умеренные толчки испытывали в Манхэттен-Бич, Эль-Сегундо, вблизи международного аэропорта Лос-Анджелеса и на юге Санта-Моники. Более слабые колебания зафиксировали в центральной части города, Беверли-Гиллз, Лонг-Бич и долине Сан-Фернандо. В Ориндж-Каунте и долине Сан-Габриэль они были еще слабее.

В аэропорту падали потолочные панели, самолет прервал посадку

Одним из мест, где последствия землетрясения были особенно заметны, стал международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX). При толчках в терминале начали срабатывать сигнализации, а с потолка падали панели подвесной конструкции. Журналисты CNN запечатлели этот момент на видео.

Реклама

Кроме того, съемочная группа Fox News сообщила об обломках стекла у зоны контроля в терминале. Люди выбегали из туалетов и искали укрытия. По словам журналистки, пассажиры и работники аэропорта были заметно напуганы.

Толчки застали врасплох и экипаж самолета Delta Air Lines, который как раз заходил на посадку. Диспетчер приказал рейсу Delta 1972 прервать приземление и выполнить повторное мероприятие. На записи переговоров слышно, как диспетчер объясняет команду словами о сильном землетрясении. Впоследствии самолет все же приземлился в аэропорту — в 10:01 по местному времени.

Почему над нефтеперерабатывающим заводом поднялся черный дым

После землетрясения густой столб дыма был замечен над нефтеперерабатывающим заводом Chevron в Эль-Сегундо. Видео с места происшествия распространяли в соцсетях, а находившиеся в торговом комплексе напротив предприятия люди наблюдали за дымом с парковки после эвакуации из зданий.

Сначала ситуация могла выглядеть как большой пожар, однако местные власти сообщили о другом. На предприятии произошел инцидент с факельным сжиганием газа — так называемый аварийный или предохранительный факельный сброс (safety flaring). К месту направили пожарных из Эль-Сегундо и Манхэттен-Бич.

Реклама

По информации SFGate, подтверждений масштабного пожара на НПЗ нет. Городские власти сообщали именно о технологическом факельном сжигании, сопровождавшемся появлением дыма и пламени.

Спасатели проверяли город, за землетрясением последовали повторные толчки

После землетрясения пожарная служба Лос-Анджелеса перешла в специальный режим реагирования. Все 106 районных пожарных станций были привлечены к проверке городской инфраструктуры. Спасатели обследовали территорию площадью около 470 квадратных миль по наземным, воздушным и морским маршрутам.

По первым сообщениям пожарных, информации о травмированных или значительных структурных повреждениях не поступало. Мэр Карен Басс заявила, что все экстренные службы продолжают оценивать возможные последствия и следить за ситуацией.

Основной толчок сопровождался серией более слабых землетрясений. Среди них были колебания магнитудой 3,7 и 3,8. Жители сообщали, что испытывали повторные толчки даже через час после основного события.

По данным Associated Press, в городе Ломита землетрясение испугало местную жительницу Терезу Масиас: с полок попадали декоративные бутылки, а ее собака испугалась от сильного сотрясения. Женщина рассказала, что испытывала последующие колебания еще долгое время после первого толчка.

Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил, что угрозы цунами из-за этого землетрясения нет. Власти призвали жителей готовиться к повторным толчкам и сообщать о возможных повреждениях зданий и инфраструктуры.

Землетрясения в регионе и их эхо

В ночь на 18 ноября сильное землетрясение с эпицентром в Румынии почувствовали жители Молдовы и ряда украинских областей. Сейсмические волны дошли даже до площадки Южноукраинской атомной электростанции, где специалисты зафиксировали едва ощутимые подземные толчки интенсивностью 1-2 балла. В «Энергоатоме» заверили, что угрозы для сооружений АЭС не было.

После этого сейсмолог объяснил, почему подземные колебания могут ощущаться вдали от эпицентра и есть ли основания ждать более сильных толчков. В частности, специалист подчеркнул, что точно предсказать дату, место и силу будущего землетрясения современная наука не может.

Уже 24 ноября новые подземные колебания зарегистрировали в Черновицкой области. На этот раз магнитуда составляла всего 1,4, а само землетрясение классифицировали как неощутимое.

Новости партнеров

Новости партнеров