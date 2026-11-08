Самое сильное землетрясение за десятилетие: что известно о последствиях стихии

Землетрясение в Японии. / © Associated Press

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В центральной части Японии в ночь на воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки ощущались сразу в нескольких районах страны. В Аити и Сидзуоке более 20 человек получили травмы, а движение поездов временно осложнилось.

Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на местные власти и Метеорологическое агентство Японии.

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Землетрясение в Японии: магнитуда, эпицентр и пострадавшие

По данным Метеорологического агентства Японии, землетрясение произошло 7 ноября в 18:04 по киевскому времени. Его предыдущая магнитуда составляла 5,7, а ячейка залегала в западной части региона Сидзуока на глубине около 40 километров.

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«Самые сильные толчки зафиксировали в городе Чита в регионе Аити. Интенсивность там достигла уровня „верхняя 5“ по японской сейсмической шкале, — отмечают в ведомстве. — Толчки уровня „нижняя 5“ также зафиксировали в отдельных районах префектур Аити, Нагано и Гифу».

В результате землетрясения более 20 человек в префектурах Аити и Сидзуока получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Jiji Press, в последний раз толчки такой интенсивности в Аити фиксировали в марте 1997 года.

Есть ли угроза аварии на АЭС «Хамаока»?

После подземных толчков специалисты безотлагательно проверили состояние атомной электростанции «Хамаока» в Сидзуоке.

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«Никаких отклонений в работе станции не обнаружено», — сообщили в компании Chubu Electric Power Co., управляющей объектом.

Особое внимание к этой АЭС привлекает ее расположение вблизи желоба Нанкай — сейсмически активного участка у побережья Японии, где в будущем прогнозируют сверхмощное мегаземлетрясение. Однако в Метеорологическом агентстве успокоили: «Вероятность связи этого землетрясения с потенциальным мегаземлетрясением в желобе Нанкай является низкой».

Предупреждения об угрозе цунами также не объявлялись.

В Японии землетрясение нарушило движение поездов и повлекло за собой новые подземные толчки

Как сообщает японское информационное агентство Kyodo News, подземные толчки повлекли за собой временные сбои в транспортном сообщении. Движение некоторых местных поездов приостанавливало, а скоростные экспрессы «Синкансен» на линии Токайдо по соображениям безопасности курсировали с пониженной скоростью, что привело к задержкам между станциями Сидзуока и Гифу-Хасима.

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По данным железнодорожного оператора JR Central, уже в 02:57 по киевскому времени поезда вернулись в штатный скоростной режим. Для координации действий и ликвидации последствий стихии правительство Японии срочно создало специальный оперативный штаб.

Кроме того, стихия напомнила о себе и в другой части страны: в 03:53 по киевскому времени еще одно землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юго-западе Японии. По информации местных служб, в городах Кумамото, Уто и Уки интенсивность толчков составила четыре балла.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о мощном землетрясении в Тибетском автономном районе Китая. Подземные толчки магнитудой 7,0 произошли вечером 22 октября. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 16 человек, еще 32 получили травмы, в том числе 11 пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Из-за землетрясения обрушились, по меньшей мере, 339 жилых домов. Спасатели проводили поисковые работы и оказывали помощь людям, потерявшим дома.

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