«Самое сложное дело»: Трамп об урегулировании войны в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова прокомментировал появление российских БПЛА в Польше, вернее, заявил, что не может это комментировать.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.

«Я не могу комментировать, была ли это ошибка или нет. Их там не должно быть. Давайте смотреть правде в глаза, их вывели из строя. Самая большая атака на беспилотник — это вывести из строя, тогда они падают повсюду. Будем надеяться, что это было так», — сказал он.

В то же время Трамп добавил, что «очень разочарован этой ситуацией».

«Я очень разочарован тем, что думал, что это (урегулирование войны в Украине — Ред.) будет легче всего, что можно сделать, а оказалось, что это самое сложное», — добавил американский президент.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.

Также 10 сентября два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы.