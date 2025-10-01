ТСН в социальных сетях

Мир
405
1 мин

"Самое смертоносное оружие": Трамп раскрыл военный шаг в ответ на угрозы Кремля

Дональд Трамп сообщил об отправке атомной подводной лодки в противовес угрозам России.

Кирилл Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время неожиданного сбора высшего военного руководства страны лично подтвердил, что в ответ на "некоторую угрозу со стороны России" администрация развернула атомную подлодку.

Об этом сообщает Express.

Обращаясь к сотням генералов и адмиралов на базе морской пехоты в Куантико, Трамп назвал эту субмарину "самым смертоносным оружием из когда-либо созданных". Главный ее секрет, по его словам, в том, что "его невозможно обнаружить".

Стоит отметить, что эти сенсационные заявления по России совпали с изменением позиции Президента относительно войны в Украине. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что верит в победу Украины и возвращение всех утраченных территорий.

Это стало резким отходом от его предыдущей риторики, когда он говорил об "отсутствии шансов" у Киева и призвал Зеленского к территориальным уступкам России. Американская журналистка Мелинда Крейн в эфире DW News предположила, что Трамп "очень озабочен ядерной войной" и что "если Путину удастся достучаться до него на этом уровне, он, возможно, снова будет в фаворе".

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что президент США Дональд Трамп готов усилить давление на диктатора Путина, применив более жесткие инструменты влияния.

405
