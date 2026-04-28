Самое старое животное Европы вскоре отпразднует день рождения: сколько исполнится долгожительнице

Аллигаторка Марта. Фото: Zoo Płock

Реклама

В Польше готовятся к необычному празднику — самому старшему животному в европейских зоопарках вскоре исполнится 96 лет. Именинницей станет самка миссисипского аллигатора Марта, которая живет в Плоцком зоопарке.

Об этом сообщило издание inPoland.

Как сообщили в зоопарке Плоцка, 16 мая в павильоне герпетариума для Марты традиционно устроят празднование дня рождения. Ежегодно поздравить именинницу приходят сотни посетителей, в том числе дети, которые приносят аллигаторке открытки, сделанные собственноручно.

Реклама

Марта родилась в 1930 году в США — в ныне несуществующем заведении «Джунгли рептилий» в городе Слайделл. В Польшу ее доставили на корабле в 1960 году вместе с самцом по имени Педро. Однако пара не сложилась: уже через несколько месяцев стало понятно, что Марта не терпит соседа, поэтому Педро перевезли во Вроцлавский зоопарк. В дальнейшем попытки поселить ее с другими аллигаторами также завершались неудачей.

В 1970 году аллигаторка стала кинозвездой — она сыграла крокодила Германа в культовом польском фильме «Гидрозагадка» режиссера Анджея Кондратюка.

По словам директора Плоцкого зоопарка Кшиштофа Кельмана, несмотря на почтенный возраст Марта чувствует себя хорошо: имеет аппетит, активно двигается, плавает и любит греться на солнце. На день рождения она традиционно получит праздничный торт из любимых лакомств — говядины и рыбы.

В дикой природе миссисипские аллигаторы обычно живут 60-70 лет. Впрочем, в зоопарках, где животные имеют регулярное питание, медицинскую помощь и не вынуждены бороться за выживание, продолжительность их жизни может быть значительно больше.

Реклама

Новости партнеров