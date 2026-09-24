Самое сухое место на планете вдруг превратилось в огромное цветущее поле

Участки цветущих полевых цветов в пустыне Атакама близ Копиапо (Чили), 18 сентября 2026 года. Фото: Хавьер Торрес / © Getty Images

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Пустыня Атакама на севере Чили переживает редкое «цветение пустыни » — сухой ландшафт покрывается фиолетовыми, белыми, желтыми и другими яркими цветами. Причиной стали необычно обильные осадки, связанные с нынешним сильным Эль-Ниньо, которые пробудили семена и корни растений, долго находившиеся в состоянии покоя.

Об этом пишет IFLScience.

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Пустыня, где дождь — почти событие

Атакама считается самой сухой неполярной пустыней на Земле. Ее расположение между Андами и прибрежным горным хребтом создает двойной «дождевой барьер»: влага из Амазонии не проходит через горы, а осадки из Тихого океана тоже почти не достигают внутренних районов.

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В среднем здесь выпадает около 15 мм осадков в год, а в засушливом ядре пустыни — всего 1–3 мм. Поэтому даже короткий период обильных дождей для местной растительности становится настоящим сигналом к пробуждению.

В этом сезоне в некоторых районах севера Чили зафиксировали более 180 мм осадков. Для Атакамы это огромное количество воды, и она буквально изменила привычный вид ландшафта.

Миллионы семян ждали под землей

Самое удивительное в этом явлении то, что пустыня не выращивает цветы с нуля после дождя. Многие растения уже давно существовали здесь — просто их семена или подземные органы годами ждали соответствующих условий.

Как объясняет CONAF, цветение пустыни запускается необычными зимними осадками, превышающими определенный порог. После достаточного количества влаги просыпаются более 200 видов однолетних растений и геофитов, чьи семена, луковицы или другие подземные части могут долго находиться в покое.

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Именно поэтому после дождя пустыня может измениться буквально за короткое время: вместо голых камней и песка появляются растения, ожидавшие своего шанса несколько лет.

Некоторые из них имеют специальные приспособления к засухе — восковой налет, мелкие листья, волоски, помогающие отражать солнечное излучение, и корневые системы, способные эффективно использовать кратковременную влагу.

Почему в этом году цветов может быть особенно много

В 2026 году Атакама получила необычайно мощный импульс в виде осадков на фоне сильного Эль-Ниньо. По прогнозу чилийских властей, на пике сезона в октябре цветущие растения могут охватить до 15 000 квадратных километров территории.

Это не значит, что вся пустыня вдруг станет сплошным цветочным ковром. Цветение очень зависит от того, где именно выпали осадки, насколько хорошо почва впитала воду, какой была температура и сколько солнечного света получили растения.

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Само сочетание этих факторов определяет, насколько масштабным будет зрелище.

Эль-Ниньо подарил пустыне дожди

Нынешнее цветение происходит на фоне мощного Эль-Ниньо — климатического явления, при котором изменяется температура поверхностных вод в тропической части Тихого океана, а вместе с ней и глобальные погодные закономерности.

Как сообщает Всемирная метеорологическая организация, Эль-Ниньо в 2026 году уже сформировался и, по прогнозам, продолжит усиливаться. В ВМО ожидают, что он может достичь очень сильной интенсивности ближе к концу года, а его влияние на погоду будет продолжаться и в 2027-м.

Для Атакамы последствие этого погодного процесса оказалось необыкновенно красивым: дожди пробудили растения, которые большую часть времени буквально ждут в земле.

Цветочное чудо, которое быстро проходит

Цветение пустыни — явление редкое и непродолжительное. За последние 40 лет масштабные цветения Атакамы наблюдали примерно 15 раз, обычно с промежутком в несколько лет.

Особенно необычной нынешнюю ситуацию делает то, что цветы появились сразу после прошлогоднего пробуждения (2025). До этого масштабные проявления наблюдали в 2022, 2017 и 2015 годах, причем феномен 2022 был нетипичным, поскольку тогда царила противоположная фаза Ла-Нинья.

Растения в Атакаме имеют очень короткую жизнь после пробуждения. Они должны быстро прорасти, зацвести и дать новые семена, пока влага еще сохраняется в почве.

Поэтому яркое цветочное поле среди пустыни — это не новое постоянное состояние Атакамы, а короткое природное окно, которое может так же быстро закрыться, как и открылось.

Напомним, всего несколько недель назад Атакама вдруг покрылась снегом. После серии редких зимних штормов снег выпал почти на побережье Тихого океана, а масштабы аномалии зафиксировали спутники NASA.

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