"Самое тупое, что я слышал": Карлсон неожиданно прокомментировал свое интервью с Путиным

Скандальный американский экс-телеведущий Такер Карлсон, недавно использованный российскими пропагандистами для более чем двухчасового разговора с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным, заявил, что так и не понял из интервью хозяина Кремля, почему украинцев нужно "денацифицировать".

Об этом он сказал в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана.

В этом разговоре, который длился даже дольше, чем интервью Путина, Такер Карлсон сделал неожиданное заявление, которое, очевидно не понравится кремлевским пропагандистам.

Фридман поинтересовался у коллеги, что тот думает о попытках российского диктатора оправдать вторжение в Украину необходимостью провести "денацификацию".

"Мне крайне не понравилась вся та часть разговора с Путиным, в которой он просто пытался очернить Украину. Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что означает "денацификация". Не существует ни одного нацистского движения в 2024 году. Называть украинцев нацистами, это как-то очень по-детски", — сказал он.

Журналист добавил, что российский диктатор просто ненавидит украинцев как народ, как нацию и пытается оправдать себя.

"Историческую" часть разговора с Путиным, в частности его экскурсы в древние времена Рюрика, Такер Карлсон даже не прокомментировал.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время своего интервью американскому провокатору Такеру Карлсону около получаса рассказывал вымышленную "историю Украины".

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