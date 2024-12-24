Каждый военный преступник — будь то в Украине или на территории РФ, является законной целью для уничтожения.

"Новый начальник войск РХБЗ ВС РФ Алексей Ртищев на своем первом брифинге зачитал очередной бред о биолабораториях США в Украине. Интересно, что он не выразил соболезнования своему предшественнику генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, ликвидированному в результате спецоперации СБУ в Москве."

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Новый начальник войск РХБЗ ВС РФ рассказал о "биолабораториях США в Украине"

Вполне возможно, что Ртищев – следующая цель неизвестного самоката "с сюрпризом", случайно припаркованного у дома.

"Ртищев, с трудом читающий бумажку, зачитал очередной бред о биолаборатории США в Украине, который составил, очевидно, еще для предыдущего андроида. А о Кириллове ни слова не написали. Не спрашивай за кем едет самокат — он едет за тобой", — иронично отметил он.

Напомним, 17 декабря в Москве ликвидировали "жирного" российского генерала и военного преступника. Речь идет о начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоре Кириллове и его помощнике.

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