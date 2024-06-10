Самолет Airbus A320 с пассажирами на борту был разбит в воздухе градом: что об этом известно

Пассажиры оценили масштабы проблемы только тогда, когда очутились на земле.

Австрийский самолет Airbus A320, летевший в Вену, попал под шторм. В результате чего град прямо в полете разбил лобовое стекло и сломал носовую часть воздушного судна.

Об этом пишет BILD.

Как отмечается, самолет Airbus A320, принадлежащий австрийской авиакомпании Austrian Airlines, выполнял рейс из Майорки в Вену. Самолет попал под сильный град, пробивший лобовое стекло и разрушивший носовую часть самолета. В результате пилотам пришлось садиться в аэропорту Вены вслепую.

В то же время, пассажиры оценили масштабы проблемы только тогда, когда оказались на земле.

“Мы летели через грозовой фронт. Приблизительно за полчаса до посадки внезапно послышалась сильная тряска”, — рассказал пассажир Марсель Х австрийской газете Kronen.

Во время инцидента пилот подал диспетчерам сигнал бедствия после того, как град разбил лобовое стекло. Служба управления полетами подтвердила факт: там объяснили, что грозовой фронт, в который попал рейс по дороге в Вену, не виден на метеорологическом радаре.

Напомним, что археологи подняли с затонувшего корабля 30 бочек XVI века.

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