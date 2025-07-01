Самолет Азербайджану приказал сбить РФ: азербайджанские СМИ опубликовали документ

Азербайджанский самолет Embraer 190AR / © The Associated Press

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Азербайджанские СМИ опубликовали анонимное письмо, содержащее пояснительную записку капитана ПВО из Грозного (Чечня). В документе утверждается, что российские военные открыли огонь по пассажирскому самолету AZAL Embraer E190 по приказу, полученному по телефону.

Об этом сообщает Minval.az.

В издании утверждают, что полученное ими письмо содержит пояснительную записку российского капитана ПВО, утверждающего, что огонь по азербайджанскому самолету был открыт по приказу Минобороны России, а также видео, аудиозаписи и подробности о ненадлежащем состоянии техники.

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«На позиции сотовая связь неустойчива, других устойчивых средств связи у меня не было. Были проложены провода оптоволоконные, но не подключены к терминалу, и не было цифрового телефона с наборным полем. Мне по телефону дали команду цель уничтожить. В оптике цель видна не была из-за очень густого тумана, о чем было приложено. В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору», — говорится в пояснительной записке капитана ПВО у Грозного Дмитрия Паладичука.

Объяснительная записка российского офицера ПВО, опубликованная издание Minval.az

На аудиозаписи, как утверждается, зафиксирован момент передачи команды «Огонь!» На записи слышны три реплики: два приказа и подтверждение «Есть огонь».

Дата публикации 23:01, 01.07.25 Количество просмотров 82 Момент приказа Минобороны РФ уничтожить азербайджанский самолет

Подлинность этих данных подтвердила российская редакция ASTRA. Издание позвонило самому Паладичуку. Тот отказался от официальных комментариев, но не отрицал авторство объяснительной.

«Я знаю, что происходит сейчас между Россией и Азербайджаном… Понимаете, война идет, я вообще далек от политики», — заявил виню

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Еще одно российское СМИ — The Insider — также подтвердило подлинность документа. В разговоре с изданием Паладичук признал, что действительно писал объяснительную «командующему армией» «после стрельбы азербайджанским самолетом», поскольку «требовали». Он также подтвердил, что рукописный документ написан его рукой, в том числе указал на характерные черты своего почерка — например, написание буквы «ё».

Напомним, что 25 декабря 2024 года вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR рейса 8432 «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в Грозный. Погибли 38 человек, еще 29 выжили. Отверстия на корпусе самолета характерны для поражения средствами противовоздушной обороны.

В свою очередь президент Зеленский заявил об ответственности России за сбитый самолет из Азербайджана.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что самолет над Грозным был поражен российским ЗРК, но РФ постарается все скрыть.

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