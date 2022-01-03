Самолет Байдена в Вашингтоне попал в снежную бурю: видео

Самолет Байдена в Вашингтоне попал в снежную бурю: видео

Американский лидер смог выйти из самолета спустя полчаса после приземления на авиабазе Эндрюс.

В понедельник, 3 января, президент США Джо Байден вернулся самолетом в Вашингтон после новогодних праздников, проведенных в Делавере, и во время приземления попал в мощную снежную бурю.

На опубликованных в YouTube кадрах видно, что из-за непогоды американскому лидеру даже трудно было сходить по трапу.

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Как сообщают американские СМИ, борт №1 прибыл на авиабазу Эндрюс вблизи Вашингтона в сам разгар вьюги, начавшейся в этот день в Джорджии, Каролине и Виргинии. В столице США из-за снежной бури даже было объявлено чрезвычайное положение.

Джо Байден смог покинуть борт самолета спустя полчаса после приземления лайнера. Ему пришлось подождать, пока полосу расчистят от снега.

Когда американский президент сходил по трапу, он покачивался от сильных порывов ветра и закрывал лицо рукой.

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