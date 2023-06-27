Самолет был вынужден совершать срочное приземление из-за двух россиян: что они натворили

Россияне напились на борту самолета и хотели сразиться с другими пассажирами.

Самолет авиакомпании easyJet, летевший из Манчестера в Великобритании в Даламан в Турции, был вынужден совершить срочное приземление в Греции.

Об этом пишет independent.co.uk.

Инцидент произошел 24 июня рано утром. Поначалу все шло по плану, но во время полета ситуация стала меняться.

И экипаж, и пассажиры заметили, что двое мужчин значительно злоупотребляли алкоголем. Буквально через мгновение они начали драться, кричать и вести себя агрессивно по отношению к другим людям.

39-летний и 48-летний пьяные россияне надоели экипажу самолета easyJet, а потому тот совершил срочное приземление. Их оставили в греческом городе Салоники. Сотрудники полиции уже ждали мужчин и взяли на себя ответственность за их арест.

Хотя россиян в конце концов освободили из-под стражи, они столкнутся с последствиями своих действий. Мужчины будут отвечать за свое поведение в суде, который состоится в ноябре 2023 года.

На вопрос, пострадал ли кто-нибудь от поведения мужчин во время полета, представители авиакомпании ответили, что нет. Экстренная посадка в Греции помогла успокоить ситуацию, и самолет смог продолжить движение и завершить поездку по плану.

Напомним, в международном аэропорту Сан-Антонио в Техасе в США погиб работник аэропорта, которого затащило в двигатель реактивного самолета.

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